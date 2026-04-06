Adeverinţa de vechime în muncă. Ce este, când e necesară şi cum se obţine

Că birocraţia este un fel de "moartea pasiunii", în România, se ştie deja de multă vreme, iar noţiunea de adeverinţă de vechime în muncă nu face notă discordantă.

Românul se umple de documente de-a lungul vieţii, iar unul mai recent intrat în viaţa noastră este adeverinţa de vechime în muncă, document oficial care atestă anumite aspecte legate de muncă.

De exemplu, adeverinţa de vechime în muncă atestă perioada lucrată, funcţia ocupată, durata activităţii, experienţa profesională acumulată sau stagiul de cotizare pentru o anumită perioadă lucrată.

Când au românii nevoie de adeverinţa de vechime în muncă

Adeverinţa de vechime în muncă poate fi necesară cu diferite ocazii. În principiu, este nevoie de adeverinţa de vechime în muncă în momentul angajării la un nou loc de muncă, pentru a arăta experienţa profesională acumulată, sau în momentul în care poate interveni pensionarea, pentru a dovedi stagiile de cotizare.

De asemenea, adeverinţa de vechime în muncă poate fi necesară în momentul solicitării unui credit bancar, pentru a atesta stabilitatea financiară, sau în anumite situaţii administrative, pentru a obţine documente de identitate sau ajutoare sociale.

Cum se poate obţine

Adeverinţa de vechime în muncă poate fi obţinută, prin depunerea unei cereri scrise, de la actualul sau fostul angajator. Acesta are, în principiu, obligaţia de a o elibera în câteva zile.

De asemenea, dacă firma s-a desființat, adeverința se poate obține, prin depunerea unei cereri scrise, de la arhivatorul autorizat care a preluat documentele sau de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din județul respectiv.

