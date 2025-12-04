Merz vrea ca fiecare țară din UE să-și asume, în funcție de economie, riscurile folosirii activelor rusești

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, vrea ca Belgia să primească asigurări că riscurile unei utilizări planificate a activelor îngheţate ale statului rus pentru a sprijini Ucraina vor fi suportate în mod echitabil de către toate ţările Uniunii Europene. Medvedev a amenințat joi că Rusia are motiv de război dacă "nebunii din UE fură activele rusești înghețate".

Într-un articol de opinie publicat miercuri de ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, Merz afirmă că fiecare ţară ar trebui "să îşi asume o parte egală din risc, în funcţie de performanţa sa economică". Cancelarul Merz a subliniat că Belgia nu se poate baza în mod rezonabil exclusiv pe promisiuni politice şi merită o asigurare care să fie obligatorie din punct de vedere juridic. "Ar fi inacceptabil ca o singură ţară să suporte o povară excesivă în această privinţă", a menţionat Merz.

Planul controversat al UE privind activele Rusiei

Comisia Europeană a propus oficial miercuri ca, pentru a acoperi nevoile militare şi de bază ale Ucrainei, aflată în dificultate din cauza războiului cu Rusia, să se recurgă fie la un aşa-numit împrumut "de reparaţii" finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE în urma sancţiunilor impuse Rusiei, fie la emiterea de datorie comună garantată de bugetul UE, adică de statele membre în mod indirect.

Articolul continuă după reclamă

Bruxellesul a propus o soluţie controversată din punct de vedere juridic pentru a strânge până la 210 miliarde de euro pentru Ucraina, folosind dreptul de urgenţă prevăzut de tratatele UE, care, în practică, ar elimina dreptul de veto al Ungariei şi al altor state membre, relatează Financial Times.

Ucraina ar primi un împrumut de până la 210 miliarde de euro în tranşe pe mai mulţi ani. Kievul nu ar trebui să îl ramburseze decât dacă Rusia plăteşte despăgubiri de război pentru daunele provocate. În prima fază, Comisia intenţionează să mobilizeze 90 de miliarde de euro pentru a acoperi nevoile financiare ale Ucrainei în următorii doi ani. Pentru a garanta acest împrumut, statele membre ar oferi garanţii naţionale, angajându‑se să acopere eventualele pierderi dacă Rusia nu va plăti.

Comisia propune un mecanism de urgenţă pentru a bloca pe termen nelimitat activele suverane ruse din UE, astfel încât ele să poată fi folosite pentru sprijinirea Ucrainei, fără ca state precum Ungaria să blocheze procesul prin veto, la prelungirea sancţiunilor care expiră la fiecare şase luni. Propunerile nu au schimbat poziţia Belgiei, care deţine majoritatea activelor şi a exprimat o serie de preocupări juridice.

Medvedev: Furtul activelor ruseşti îngheţate ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate Naţională rus, a declarat joi că în cazul în care Uniunea Europeană ar confisca activele ruse îngheţate, atunci aceasta ar putea fi considerată de Moscova o acţiune echivalentă cu un act care justifică războiul, transmite Reuters.

''Dacă nebuna Uniune Europeană încearcă, în final, să fure active ruse îngheţate în Belgia sub aparenţa unor aşa-numite împrumuturi de reparaţii, Rusia poate vedea această decizie ca echivalentul unui casus belli cu toate implicaţiile aferente pentru Bruxelles şi pentru fiecare ţară UE '', a spus Medvedev.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰