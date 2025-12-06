Antena Meniu Search
Tânăr din Târgoviște, anchetat după ce poliția i-a descoperit 200 kg de articole pirotehnice în locuință

Polițiștii din Dâmbovița au confiscat aproape 200 de kilograme de materiale pirotehnice descoperite în urma unei percheziții efectuate la locuința unui tânăr de 25 de ani din Târgoviște, a anunțat sâmbătă IPJ Dâmbovița, conform Agerpres.

de Redactia Observator

la 06.12.2025 , 14:46
Conform sursei citate, tânărul este cercetat în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F1, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.

"Cu ocazia percheziţiilor domiciliare, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat aproximativ 200 de kilograme de articole pirotehnice (petarde şi baterii de artificii, din categoriile F2, F3, F4, T1 şi P1), în valoare totală de 5.000 lei. Totodată, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor suma de 175.450 lei, provenită din vânzarea online a articolelor pirotehnice", precizează IPJ Dâmboviţa.

