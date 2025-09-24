Avem meserii asemănătoare, dar salarii total diferite. Asta, în funcţie de regiunea ţării şi studii. Asta arată o analiză realizată de un furnizor de HR din România. Dacă la unele locuri de muncă angajaţii sunt plătiţi cu câteva mii de lei, în cazul altora salariile pot ajunge chiar şi la câteva zeci de mii.

Studiul arată cât de fragmentată piața muncii din România și nivelul salariilor. În nenumărate cazuri, muncitori tehnici fără diplomă universitară câștigă mult mai mult decât alți muncitori absolvenți de facultate, angajați pe posturi calificate. Vorbim însă despre forța de muncă specializată, unde cererea de muncitori depășește cu mult oferta.

De exemplu, un șofer internațional de tir câștigă între 9.000 și 15.000 de lei net pe lună, în timp ce un sudor ajunge să câștige în jur de 5.500 de lei, iar un electrician poate câștiga frecvent până la 8.000 de lei.

Nu sunt cele mai mari salarii, pentru că în joburile de top, așa numita categorie a gulerelor albe, salariile ajung frecvent la 35.000 de lei pe lună. Sunt însă funcții de conducere, de obicei ocupate de oameni cu multă experiență în spate. Ceea ce s-a schimbat însă, arată studiul, e timpul în care un astfel de post vacant devine ocupat.

Dacă înainte un post de muncitor tehnic era ocupat în maximum două săptămâni, acum sunt tot mai greu de găsit și durează chiar și peste o lună până când firmele găsesc persoana potrivită. În continuare, salariul mediu net rămâne cel mai mare în București, 6.700 de lei, urmată de Cluj cu 6.300 de lei și Timiș cu 5.700 de lei. La polul opus sunt Vrancea, Vâlcea sau Vaslui, în jur de 4.000 de lei net lunar.

