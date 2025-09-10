Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional

Peste 2.200 de posturi pentru cei cu studii superioare

Din cele 34.672 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.206 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; medic în diverse specializări etc.), 6.294 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (casier; agent servicii client; vânzător; asistent medical; lucrător gestionar etc), 6.549 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; agent de securitate; sudor; ajutor bucătar etc.), restul de 19.623 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; lucrător în bucătărie (spălător case mari) etc), anunță ANOFM într-un comunicat.

Locuri de muncă în Norvegia, Finlanda, Polonia, Italia, Franța, Danemarca sau Austria

Instituţia precizează faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcţie de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum şi de numărul repartiţiilor emise în vederea ocupării. Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul EURES România, 248 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania - 79 locuri de muncă pentru: izolator; educatoare/educatori; zugrav-tencuitor; sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrator în producţie - procesare produse din carne;

Norvegia - 50 locuri de muncă pentru muncitor în producţie - industria piscicolă;

Finlanda - 34 locuri de muncă pentru muncitor prefabricate elemente beton;

Polonia - 35 locuri de muncă pentru: tehnician mecanic; lucrător în depozit; montator ţevi industriale; coordonator montator sisteme de conducte; muncitor în construcţii;

Italia - 15 locuri de muncă pentru şofer autobuz;

Slovenia - 15 locuri de muncă pentru lucrător asamblare auto;

Austria - 8 locuri de muncă pentru: operator robot - placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC; mecanic auto;

Olanda - 6 locuri de muncă pentru culegător de pere;

Irlanda - trei locuri de muncă pentru: recepţioner; portar; terapeut SPA;

Danemarca - două locuri de muncă pentru: dulgher; zidar;

Franţa - un loc de muncă fizioterapeut.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.

