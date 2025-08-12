Banii de vacanţă sau de club sunt acum bani pentru mâncare şi facturi. Tinerii nu se mai angajează pentru distracţie, o fac pentru supravieţuire. Cei mai mulţi îşi ajută familiile să facă faţă cheluielilor. În oraşele mici, fenomenul e deja o normalitate. Elevii sau studenţii se orientează cel mai des spre joburi din Horeca, construcţii sau curăţenie, unde salariile ajung şi la 5.000 de lei, iar patronii nu au pretenţia să găsească numai angajaţi cu experienţă.

Dacă acum câţiva ani, tinerii se angajau ca sezonieri pentru bani de vacanţă sau pentru distracţie, acum o fac de nevoie. Un studiu realizat de o platformă de recrutare arată că aproape 60% dintre tinerii care își caută un job o fac pentru că traiul e tot mai scump. "Plănuiesc să mă angajez în următoarele zile. Chiar acum mă duc la un interviu de angajare. Aş alege la început part time, şi dacă mă descurc, eventual full time", spune un tânăr. "O să îmi iau un job ca să mă întreţin şi să îi ajut şi pe părinţi. Ei îmi plătesc momentan facultatea şi întreţinerea la facultate. Aş lucra ceva part time, de exemplu ca barista, sau la un restaurant", spune o tânără.

Care sunt cele mai căutate domenii

"Sunt tineri care nu au loc de muncă şi îşi doresc un salariu stabil, alţii care vor să schimbe locul de muncă în dorinţa de a avea un salariu mai mare, sau o altă categorie, persoane care îşi doresc un al doilea job pentru un venit substanţial mai mare", a declarat Eduard Ancuţa, angajator. Cele mai căutate domenii sunt construcțiile, curățenia, îngrijirea vârstnicilor, agricultura și HoReCa. În construcții, salariul mediu este în jur de 4.500 lei pentru muncitorii necalificați, 4.000 lei pentru electricieni sau instalatori, iar inginerii pot câștiga între 5.000 și 6.000 lei. În curățenie, veniturile ajung şi la 5.000 lei. Şi e un sector accesibil și tinerilor fără experiență.

"S-a observat o creştere vizibilă a interesului tinerilor față de joburi sezoniere ocazionale, part-time, mai ales acum, în perioada de vară, în care ei nu merg la studii și își permit să aibă un job care să le asigure flexibilitate, independență financiară, dar care să le lase și suficient timp pentru activitățile lor personale", a declarat Corina Diaconu, specialist în Resurse Umane. În ultimul an au crescut căutările și pentru retail sau call center-uri, unde programul e flexibil și munca se poate face de la distanță. În retail, salariile sunt de 3.000 – 3.500 lei, iar în call center, se apropie de 4.000 de lei, cu bonusuri și bacșișuri ocazionale. Şapte din 10 tineri care îşi caută job vor să muncească de acasă sau dacă se duc la birou nu vor să lucreze prea mult, o oră, cel mult două ore pe zi. Scumpirile, creșterea taxelor și reducerea burselor sunt printre motivele care i au determinat pe tineri sa se angajeze.

Dar presiunea economică aduce și riscuri. "Se observă un oarecare trend, poate că e mult spus fenomen social în ceea ce îi priveşte pe o parte din oamenii activi din punct de vedere profesional, care îşi caută câteva locuri de muncă suplimentare. Aş zice că aceste tendinţe nu ar trebui privite în 2 tabere distincte, să punem în conflict faptul că unii aleg să îşi continue studiile, iar alţii aleg să se angajeze", a declarat Antonio Amuza, sociolog. Fenomenul este și mai vizibil în orașele mici, unde mulți tineri muncesc pentru că familia nu îi mai poate susține.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰