În ultimii ani, familia românească s-a extins cu noi membri veniţi mai ales din ţările asiatice. Bone, şoferi, asistenţi personali, bucătari - toţi ajung să-şi petreacă 24 de ore din 24 cu angajatorii - de obicei oameni din familii mai înstărite, care le oferă nu doar salariu, ci şi cazare în aceeaşi casă cu ei. 100 de mii de muncitori străini au ajuns anul trecut în România. Anul acesta, Guvernul a decis să elibereze cu 10% mai puţine permise de muncă pentru muncitorii străini, pentru că locurile de muncă disponibile trebuie să ajungă în primul rând către românii care îşi caută de lucru.

Hinay este din Filipine și lucrează de doi ani în România, pentru o familie din Capitală. Face de toate: este bonă, menajeră și ajutor de nădejde în casă.

"Am grijă de copilul de 3 ani, în același timp gătesc și fac curățenie, și mă ocup de toate în jur. Se poartă bine cu mine, sunt angajatori foarte buni. Rămân cât timp pot aici. Prima mea experiență a fost foarte dificilă pentru mine din cauza vremii diferite; mi-a fost greu, dar acum este deja bine", a spus Met Kitco Columna Hinay.

De cele mai multe ori, acești muncitori sunt aduși prin firme specializate, locuiesc în casa angajatorului și sunt disponibili aproape non-stop. Se ocupă de tot ce ține de viața de zi cu zi: duc copiii la școală, fac cumpărături, gătesc, au grijă de animalele de companie și rezolvă diverse probleme logistice.

Articolul continuă după reclamă

Cererea pentru astfel de servicii rămâne ridicată, spun agențiile de recrutare. Salariile pentru un asistent personal sau pentru o bonă în România se situeaza între 3.700 si 5.000 de lei, şi variază în functie de experienţă şi de disponibilitate. Un ajutor de bucătar este plătit cu 650 euro, la fel şi un muncitor necalificat în construcții. Pe lângă salariul de bază, majoritatea muncitorilor străini primesc diurnă sau mâncare, cazare și, uneori, transport între locul de cazare și cel de muncă.

"Cererea a rămas constantă pentru personal domestic și pentru personal calificat. Bone, menajere, îngrijire, grădinar și șofer, iar pentru partea de calificați, începând cu construcții, HoReCa, industrii, agricultură. Românii sunt obișnuiți cu lucrători străini, bone, menajere, și din Indonezia, fac parte din familie, practic", a precizat Yosef Gavriel Peisakh, manager agenţie de recrutare.

Această tendință scoate la iveală o problemă mai mare: lipsa forței de muncă din România. Deficitul este estimat la 600.000 de angajați, iar muncitorii străini reușesc să acopere doar o parte din acest gol.

"Există un interes pentru a veni în România. România e o țară atractivă pentru forța de muncă din afară, e în UE, e în Schengen, integrarea crește, gradul de integrare, și în ultimul timp am observat că România nu mai e o țară de tranzit spre Vest. De când am intrat în Schengen, forța de muncă s-a stabilizat aici și devenim o țară de destinație", a declarat Romulus Badea de la Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă.

În ciuda interesului crescut, autoritățile au redus pentru 2026 numărul de lucrători străini acceptați în România cu 10.000 față de anul trecut. Astfel, doar 90.000 de persoane vor putea veni la muncă anul acesta.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰