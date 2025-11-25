Lichidarea CFR Marfă lasă în urmă datorii de miliarde de lei, imposibil de recuperat în totalitate, spun specialiştii. În locul operatorului de stat s-a înfiinţat o nouă companie feroviară, tot din bani publici, dar cei din domeniu sunt sceptici.

CFR Marfă funcţionează pe pierdere de 17 ani, timp în care a acumulat şi datorii record. Acum mai are de achitat 2,5 miliarde de lei, cu tot cu penalităţi, către CFR SA, administratorul căii ferate şi 1,2 miliarde de lei către ANAF. Până la finalul anului, CFR Marfă va fi lichidată şi înlocuită de o companie de stat creată, de la zero, cu un capital de 1,52 de miliarde de lei, Carpatica Feroviar.

"CFR Marfă, dacă se restructura, astăzi nu era pe pierdere. Trebuia dată cuiva să o "cureţe" şi să o aducă profitabilă. Vorbim de management. De management al statului român.", a declarat Iulian Măntescu, sindicalist CFR Marfă.

Noua companie va funcţiona cu o parte din resursele CFR Marfă. Carpatica Feroviar a cumpărat până acum de la CFR Marfă 6.450 de vagoane şi 200 de locomotive. În curs de achiziție sunt și 5 secții de reparații și întreținere pentru vagoane și 7 pentru locomotive.

Potrivit unor surse Observator, acum CFR Marfă închiriază de la noua companie, la un cost de 7,5 milioane de lei pe lună, cele 200 de locomotive pe care i le-a vândut anterior.

"CFR Marfă mai are acum în portofoliu 15.500 de vagoane, dintre care 9.800 sunt puse sub sechestrul ANAF şi CFR SA în cuantumul datoriilor acumulate. În acelaşi timp, compania a mai rămas cu 563 de locomotive, iar surse din piaţă spun că dacă aceste bunuri ar fi vândute, împreună cu terenurile şi clădirile rămase, ar putea duce la ştergerea datoriilor pe care compania de stat le-a generat în aceşti ani, tot la stat.", a transmis Greta Neagu, reporter Observator.

"În momentul când se intră în lichidare, lichidatorul are principala sarcină să inventarieze foarte bine ce a mai rămas nevândut către Carpatica Feroviar şi să încerce într-un timp cât mai rapid să valorifice patrimoniul rămas.", a adăugat Ionuţ Săvoiu, Secretar de Stat în Ministerul Transporturilor.

Şansele de recuperare a datoriilor de miliarde de lei sunt totuşi mici, spun specialiştii. "Sunt bunuri care nu pot fi valorificate peste noapte. Va necesita timp foarte îndelungat.", a adăugat Iulian Măntescu.

"De cele mai multe ori în insolvenţe nu există suficiente active de valorificat astfel încât să acopere toate creanţele. Motiv pentru care ce rămâne neacoperit - că sunt ale statului, că sunt ale creditorilor, se anulează.", a declarat Luisiana Dobrinescu, avocat specializat pe fiscalitate.

Guvernul Bolojan a anunţat că, pentru început, zece companii de stat din Energie şi Transporturi vor fi reformate. La Transporturi vor mai ieşi de pe piaţă Rofersped, casa de expediții a CFR Marfă şi CFR IRLU, care se ocupă de revizii, reparaţii şi modernizări de locomotive. Totodată, Telecomunicaţii SA şi Tipografia SA vor fuziona cu CFR SA.

Urmează o analiză şi la Ministerul Energiei. Pe lista reformei s-ar putea afla Electrocentrale Craiova, Complexul Valea Jiului şi CEO Oltenia, potrivit unor surse.

"Sunt companii care traiesc doar din scheme de ajutor de stat, subventii, n-au indicatori financiari. Lucram la acest subiect. Vom veni cu lista în 2-3 săptămâni maxim.", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

"Putem să spunem că este o reformă, atât la o companie existentă, cât şi la o companie nou înfiinţată abia după ce vedem ce atitudine are pe piaţă.", a adăugat Luisiana Dobrinescu.

Lista finală va ajunge pe masa vicepremirului responsabil cu reforma săptămâna aceasta.

