INS: Veniturile românilor au crescut cu 15,7%, însă cheltuielile au urcat cu 16,2%

Potrivit datelor publicate de INS, gospodăriile din România au avut venituri medii lunare de 9.502 lei în trimestrul al doilea din 2025, în creștere față de anul trecut. Cu toate acestea, cheltuielile au urcat într-un ritm mai rapid, de 16,2%, ceea ce arată presiunea tot mai mare asupra bugetelor familiilor, în special în mediul urban.

Bărbat verifică documente legale, pregătește documente sau rapoarte de analiză, elemente fiscale, documente contabile, contracte de date și acorduri de parteneriat la birou, 25 iulie 2022 - Shutterstock

Cheltuielile medii ale unei gospodării din România au crescut, în termeni nominali, cu 16,2% în trimestrul doi al anului, comparativ cu perioada similară din 2024, în timp ce veniturile au crescut cu 15,7%, arată datele INS publicate marți, transmite MEDIAFAX.

Veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, în termeni nominali, de 9.502 lei pe o gospodărie, reprezentând 3.824 lei pe o persoană, în creștere cu 3,9% atât pe o gospodărie, cât și pe o persoană, față de trimestrul I 2025. Comparativ cu trimestrul II al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,7%, iar cele pe o persoană cu 16,8%.

Veniturile bănești medii lunare au fost, în trimestrul II din 2025, de 8.928 lei lunar pe o gospodărie (3.593 lei pe o persoană), în creștere cu 4,1% față de trimestrul I 2025, iar veniturile în natură, de 574 lei lunar pe o gospodărie (231 lei pe o persoană), în creștere cu 0,8% față de trimestrul I 2025.

Articolul continuă după reclamă

Salariile brute și alte drepturi salariale au fost de 6.564 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (69,1% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere față de trimestrul I 2025 cu 0,7 puncte procentuale). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestații sociale, de 1.844 lei lunar pe o gospodărie (19,4% în trimestrul II 2025, respectiv 20,5% în trimestrul I 2025 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât și veniturile în natură, de 574 lei lunar pe o gospodărie (6,0% în trimestrul II 2025, respectiv 6,2% în trimestrul I 2025).

Diferențe între mediul urban și rural

În ceea ce privește mediul de rezidență, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban, în trimestrul II 2025, a fost de 11.091 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4.572 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul II 2025, în mediul urban, ponderea salariilor brute și a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 75,2%, mai mare cu 15,7 puncte procentuale față de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 22,4%, mai mare cu 4,9 puncte procentuale față de cea din mediul urban.

Cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost, în trimestrul II 2025, în termeni nominali, de 8.042 lei pe o gospodărie (3.237 lei pe o persoană) și au reprezentat 84,6% din veniturile totale, în creștere cu 376 lei pe o gospodărie față de trimestrul I 2025. Comparativ cu trimestrul II al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 16,2%, iar cele pe o persoană au crescut cu 17,3%.

Cheltuielile bănești medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, de 7.580 lei pe o gospodărie (3.051 lei pe o persoană), mai mari cu 5,3% față de trimestrul I 2025.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii, în trimestrul II 2025, a fost, în medie, de 463 lei lunar pe o gospodărie (186 lei pe o persoană), în scădere cu 1,0% față de trimestrul I 2025.

Structura cheltuielilor gospodăriilor

În trimestrul II 2025, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii), de 4.779 lei lunar pe o gospodărie (59,4%), și transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, taxelor, de 2.734 lei pe o gospodărie (34,0%). Cheltuielile legate de producția gospodăriei (cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) au fost, în trimestrul II 2025, de 185 lei pe o gospodărie (2,3%).

Mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban, cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9.383 lei, mai mari de 1,4 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.868 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural. Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 37,1% în cheltuielile totale, cu 8,1 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 10,6% în cheltuielile totale, de 3,9 ori mai mare decât în mediul urban.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰