În plin post al Crăciunului, creştinii îşi dau seama că nu au motive de bucurie, chiar dacă primesc dezlegări dese la peşte. Prețurile sunt mai mari decât anul trecut, iar oamenii se gândesc de două ori înainte să cumpere. Vânzările s-au redus la mai puțin de jumătate.

În ziua dezlegării la peşte, portofelul rămâne cel mai greu încercat: preţurile cresc vizibil, iar oamenii cumpără tot mai puţin.

"A cumpărat un domn doi carași 40 și ceva.. cum să coste 40 de lei?Nu avem încotro, mai mâncăm mai puțin. Doamne ferește de mai rău!"

"Un caraș și o plătică. După bani, după posibilitate la pensia noastră, ce să facem. Scumpute, dar ce să facem", mărturisesc oamenii.

Preţurile sunt cu până la 15% mai mari faţă decât anul trecut

Carasul este cel mai ieftin, 23 de lei kilogramul, ştiuca şi crapul sunt în categoria de mijloc, 30 - 33 de lei, iar dorada se vinde cu aproape 80 de lei kilogramul.

"Lumea se axează pe peștele autohton: caraș, crap, somn. Față de alți ani, mult mai slab. Cred că la jumătate", spune George Mihălică, manager cherhana.

Reporter: Ce preferă oamenii?

Georgiana, vânzătoare: Ce e mai ieftin. Căpățâni multe, tacâmuri, codițe, burtici, sunt și câțiva care au bani și își permit să ia un crap, un sturion. Dacă anul trecut făceau comenzi de 2-3 mii de lei, anul asta de 200, 300 de lei.

Cei care aleg varianta mai simplă, peştele gata preparat, trebuie să aibă şi dezlegare...la conturile bancare.

Reporter: Ce preferă clienții care vin, ce va comandă?

Ionica Papa, bucătar: ​Ciorbă, ciorbă e pe primul plan. Am făcut ciorbă de perișoare, 30 de litri. Ciorbă de peste la fel

"Cel mai vândut este borsul pescăresc. Ca şi tipuri de peşte în această perioadă avem stavrid, calcan, scrumbie", spune Alexandru Munteanu, manager restaurant.

Postul Crăciunului ţine până pe 24 decembrie. Până la finalul lui, mai sunt şapte zile de dezlegare în care credincioşii pot să mănânce peşte.

