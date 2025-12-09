Pregătirile pentru Revelion sunt în toi nu doar la munte, ci și în pensiunile din Delta Dunării. Gazdele promit oaspeţilor relaxare, voie bună şi meniuri adaptate tuturor preferințelor: de la preparate tradiționale din porc, până la mese bazate exclusiv pe pește.

În Delta Dunării, aleasă destinaţia anului 2025, se simte deja atmosfera sărbătorilor. Gazdele fac ultimele pregătiri pentru turiştii care vor să petreacă acolo noaptea dintre ani. Trei nopţi de cazare costă între 2.100 şi 3.100 de lei.

"Tariful include cazarea, accesul la SPA, mic dejun, cina festivă din seara de Revelion pentru două persoane şi o masă festivă a doua zi cu muzică şi distracţie. Dacă va permite şi vremea, putem să organizăm şi excursii de câteva ore pe data de 1, că atunci va fi farmecul frumos, Anul Nou să îl începem în Delta Dunării", a spus Florin Moldoveanu, manager hotel.

La Murighiol, o pensiune de patru stele le pune la dispoziție turiștilor toate condițiile pentru un sejur fără griji: de la ciubăr și saună, până la bufet festiv și open bar în noaptea dintre ani.

"Pachetul de Revelion include 3 nopţi de cazare. E sub formă de demispensiune, ca şi masă, inclusă în ziua de Revelion masa festivă, care include aperitiv, peşte friptură şi tort", a precizat Alice Popa, administrator pensiune.

În Deltă, peștele nu lipseşte de la nici o masă, iar preparatele respectă rețetele tradiționale ale regiunii.

"Noi îi aşteptăm cu masa festivă dintre ani, cu mic dejun, după le dăm felul doi-peşte, friptură, desert. Facem ciorba de peşte din 6-7 feluri de peşte, sturion la grătar, friptură la cuptor cu cartofi sau cartofi naturi", a spus Victoriţa, gazdă.

În stațiunile montane, aproape toate locurile de cazare pentru Revelion sunt ocupate. Un sejur de sărbători într-un hotel de patru stele începe însă de la 7.000 de lei de persoană.

