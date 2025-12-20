De Crăciun, dăm porcul pe peşte. Ne orientăm către meniuri mai uşoare şi calorii mai puţine, comparativ cu preparatele tradiţionale. Carnea de porc din sarmale poate fi înlocuită cu carne de midie, iar în salata de boef scrumbie.

Cam aşa arată meniul de Crăciun pentru cei care s-au săturat de porc şi vor ceva mai uşor, dar la fel de gustos.

"În ultima perioada, oamenii au început să înlocuiască prepatele bogate calorii cu cele din fructe de mare. Categoric, da, sunt foarte comandate şi apreciate. Un platou aperitiv pentru o familie de 4 persoane costă în jur de 1.000 de lei", a declarat Loredana Şoșu - manager cherhana.

Şi nici măcar nu trebuie să ducem dorul preparatele tradiţionale. Peştele dă gust şi-n sarmale sau salata de boeuf.

Delicatesele care pot înlocui porcul de Crăciun

"Putem înlocui salata de boef cu 2 preparte: salată de scrumbie cu cartofi şi tartarul de ton cu avocado, wasabi...", a declarat Ionuţ Chiper, bucătar.

"Din carnea de midie şi din rapane, putem face sarmale, să înlocuim sarmalele tradiţionale. În loc de friptură, avem peşte. Avem legumele, care ne ajută foarte mult. Avem mămăliguţa pe care o putem asezona şi la peşte, şi la sărmăluţe. Avem icre, midii marinate, zăcuscă din peşte, pălămidă afumată, un şprot marinat. Ca şi feluri principale: rapane în sos de usturoi, saramură, un calcan prăjit. O midie în sos de vin, ciorbă de calcan. Un lufar la plită cu mămăliguţă şi sos de usturoi", a declarat George Voicu - chef bucătar.

Cu aproximativ 400–600 de calorii per porție, preparatele din pește și fructe de mare sunt perfecte pentru cei care vor să îşi menţină silueta.

