Compania din România care va livra echipamente de securitate pentru NATO, de 19 milioane de euro

BlueSpace Technology, o companie din România, a câştigat două contracte importante cu structuri NATO, în valoare totală estimată de aproximativ 19 milioane de euro, pentru livrarea de echipamente TEMPEST, folosite pentru protejarea informaţiilor sensibile. Practic, sunt tehnologii speciale care împiedică interceptarea datelor.

Compania românească BlueSpace Technology a câştigat, în cadrul unei proceduri de achiziţie finalizată la începutul lunii iunie, două contracte majore cu structuri NATO pentru livrarea de echipamente TEMPEST. Valoarea estimată totală a celor două contracte este de aproximativ 19 milioane de euro. Cele două contracte majore se adaugă unei serii de şapte comenzi pentru echipamente similare tot pentru structuri din NATO, în valoare totală de aproape 400.000 euro.

Compania susţine că o parte importantă din banii acestor contracte va ajunge în economia românească, prin producţie, dezvoltare tehnologică şi locuri de muncă specializate. "Ne bucurăm nu doar pentru succesul companiei, ci şi pentru faptul că o parte importantă din aceste fonduri va ajunge în economia românească. Este încă o dovadă că se poate şi în România: putem proiecta, produce şi exporta tehnologie de securitate la cele mai înalte standarde internaţionale", a declarat Constantin Pintilie, CEO şi fondator BlueSpace Technology, citat în comunicat.

BlueSpace Technology îşi consolidează astfel poziţia de producător important de echipamente de securitate în Europa de Est şi de partener al NATO.

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Ce este BlueSpace Technology

Compania românească BlueSpace Technology activează în industria privată de apărare & în domeniul tehnologiilor de securitate IT.

BlueSpace Technology este producător şi furnizor certificat de echipamente TEMPEST, cu produse înregistrate în NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC), documentul de referinţă al NATO pentru produse de securitate a informaţiilor.

Pe 2 iunie, Guvernul anunţa achiziţia unui laborator mobil TEMPEST (cinci bucăţi) pentru o valoare de 1.500.000 euro, încheiat cu Bluespace Technology S.A. în cadrul implementării Planului naţional SAFE.