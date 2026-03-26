Compania internațională care construiește o fabrică de 300 de milioane de euro în România

JTI investeşte aproximativ 300 de milioane de euro pentru construirea unei noi fabrici în Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, aceasta urmând să fie finalizată în 2027, conform datelor prezentate joi, în cadrul unei conferinţe de presă, de către reprezentanţii companiei, relatează Agerpres.

"Aceasta este una dintre cele mai mari investiţii realizate de JTI în România. Reflectă încrederea pe termen lung în această ţară, în infrastructura sa şi în calitatea forţei de muncă. România reprezintă o piaţă cheie pentru compania noastră, fiind un hub industrial important în Europa. În prezent, aproape 1.600 de angajaţi lucrează pentru JTI în România, în fabrică, sediul central, birourile de vânzări şi în Global IT Hub, iar profesionalismul şi dedicarea lor se numără printre punctele noastre forte", a declarat Gabriella Offeddu, director general JTI România, Moldova şi Bulgaria.

Potrivit unui comunicat al companiei, în anul 2025, JTI a contribuit cu peste 1,4 miliarde de euro la bugetul de stat al României, prin accize, TVA şi alte taxe şi contribuţii.

"Peste 70% din producţia realizată în România este exportată către aproximativ 70 de pieţe din întreaga lume. Fabrica noastră actuală se află în topul unităţilor JTI cu cele mai bune rezultate, având la bază excelenţa operaţională şi îmbunătăţirea continuă. Acest lucru demonstrează expertiza, fiabilitatea şi performanţa echipelor noastre. Noua fabrică va avea o suprafaţă de circa 70.000 de metri pătraţi şi va integra echipamente şi tehnologii avansate, precum şi procese de producţie extrem de eficiente, deschizând oportunităţi pentru dezvoltarea pe viitor", a declarat Klaus -Walter Thul, Factory lead JTI România.

Potrivit acestuia, fabrica este proiectată să funcţioneze cu energie 100% regenerabilă. Noua fabrică va include, de asemenea, capacităţi extinse de gestionare a deşeurilor şi propria staţie de tratare a apei. Siguranţa şi calitatea vor rămâne priorităţi-cheie pe tot parcursul lucrărilor de construcţie şi a derulării operaţiunilor.

Noua facilitate, programată să fie finalizată în 2027, va înlocui actuala unitate de producţie din Bucureşti, care funcţionează în condiţii de spaţiu limitat. Tranziţia către noua locaţie se va realiza etapizat, pentru a asigura continuitatea producţiei.

JTI, membră a JT Group, este o companie internaţională. Compania îşi vinde produsele, din tutun şi nicotină, în peste 130 de pieţe. Cu sediul central la Geneva, Elveţia, JTI are peste 46.000 de angajaţi.

Denisa Vladislav

