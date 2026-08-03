Agrana Sales & Marketing GmbH, Agrana România SRL şi Lucsor Impex SRL au fost sancţionate de Consiliul Concurenţei cu amenzi de 52,09 milioane lei (aproximativ 10,22 milioane euro) pentru o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa zahărului din România. Firmele din grupul Agrana au recunoscut încălcarea Legii Concurenţei, beneficiind de o reducere a amenzii. Conducerea Autorităţii precizează că înţelegerea a avut ca scop "creşterea sau, cel puţin, menţinerea preţului zahărului din România peste nivelul preţului care s-ar fi determinat în condiţii normale de concurenţă".

Consiliul Concurenţei: amendă de 10 mil. euro pentru 3 firme care au fixat ilegal preţul pe piaţa zahărului - Profimedia

Consiliul Concurenţei a sancţionat Agrana Sales & Marketing GmbH, Agrana România SRL şi Lucsor Impex SRL cu amenzi în valoare totală de 52,09 milioane lei (aproximativ 10,22 milioane euro) pentru o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa zahărului din România, se arată într-un comunicat al Autorităţii de Concurenţă.

Agrana Sales & Marketing GmbH şi Agrana România SRL (care formează o singură unitate economică) au primit o amendă de 42,18 milioane lei, iar Lucsor Impex SRL a fost sancţionată cu 9,91 milioane lei.

"În urma investigaţiei, autoritatea de concurenţă a constatat că aceste companii au decis fixarea preţurilor de vânzare a zahărului pe piaţa românească. Practic, companiile au stabilit valoarea fiecărui element care ar intra în componenţa preţului de vânzare al produselor Lucsor Impex, inclusiv marja comercială, componentă care ar trebui să fie stabilită independent. În acest fel, preţul de vânzare al produselor Lucsor Impex către proprii clienţi urma acelaşi trend cu preţul de vânzare practicat de Agrana", se precizează în comunicat.

Articolul continuă după reclamă

Conducerea Consiliului Concurenţei precizează că "înţelegerea a avut ca scop creşterea sau, cel puţin, menţinerea preţului zahărului din România peste nivelul preţului care s-ar fi determinat în condiţii normale de concurenţă".

Agrana Sales & Marketing GmbH şi Agrana România SRL au recunoscut încălcarea Legii Concurenţei şi, în consecinţă, au beneficiat de o reducere a amenzii.

În ceea ce priveşte societatea Pfeifer & Langen Romania SRL, investigaţia a fost închisă întrucât aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei.

Legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească, în special cele care stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare ori de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare.

Deciziile Consiliului Concurenţei sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancţionare a autorităţii de concurenţă şi execută amenzile, se arată în document.

Decizia Consiliului Concurenţei va fi publicată pe pagina web a instituţiei, după eliminarea informaţiilor confidenţiale.

Reacţia unei dintre firme

"În urma comunicatului emis de Consiliul Concurenței privind investigația referitoare la piața zahărului, Lucsor Impex SRL respinge ferm acuzațiile formulate de către autoritate.

Considerăm că acuzațiile sunt foarte grave, însă nu sunt susținute de probe care să demonstreze existența unei înțelegeri anticoncurențiale sau a unei coordonări a politicii comerciale.

Pe întreaga perioadă analizată, Lucsor a acționat ca distribuitor independent și nu ca un producător, a oferit clienților săi produse la prețuri competitive și a concurat activ pe piață. Relația comercială cu Agrana a fost una verticală, de tip producător-distribuitor, iar stabilirea unui preț de achiziție nu poate fi confundată cu stabilirea prețurilor de revânzare către clienți.

Recunoașterea formulată de Agrana, realizată din motive financiare, potrivit declarațiilor din cadrul audierilor, nu poate constitui o probă credibilă împotriva Lucsor. De asemenea, analiza autorității nu reflectă pe deplin efectele OUG nr. 67/2023, care a plafonat adaosul comercial pentru produse alimentare de bază, inclusiv zahărul, începând cu iulie 2023 până la finalul anului 2026.

Lucsor va contesta decizia în fața instanțelor competente și își reafirmă angajamentul ferm față de respectarea regulilor de concurență și față de un comportament comercial corect și responsabil", se arată în comunicatul companiei.