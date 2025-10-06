Vânzările cu amănuntul au înregistrat o ușoară creștere în zona euro și au stagnat la nivelul Uniunii Europene în luna august, însă România a consemnat cea mai mare scădere dintre statele membre, potrivit datelor publicate luni de Eurostat, informează Agerpres.

Consumul intern, principalul motor al economiei, cel mai puternic declin din UE în august - Hepta

Conform oficiului european, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,1% în zona euro şi au rămas stabile în Uniunea Europeană, în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025. Cu toate acestea, ţările membre cu cele mai importante scăderi ale vânzărilor cu amănuntul au fost: România (minus 4%), Polonia (minus 0,8%), Luxemburg şi Portugalia (minus 0,7%).

Vânzările cresc ușor în zona euro, dar scad în România

De asemenea, în ritm anual, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1% în zona euro şi cu 1,1% în Uniunea Europeană. Şi în acest caz, România a avut cel mai important declin al vânzărilor cu amănuntul din UE, cu o scădere de 3,8%.

Conform datelor publicate anterior de INS, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 7,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-11,7%), vânzările de produse nealimentare (-8,0%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,3%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut, pe ansamblu, în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,4%), vânzările de produse nealimentare (-3,1%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,9%).

Comparativ cu anul trecut, vânzările au scăzut cu 4% în România

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4%, ca urmare a declinului înregistrat la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6%), vânzările de produse nealimentare (-3,2%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,3%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în ritm anual, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,4%) şi la vânzările de produse nealimentare (-0,4%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 5,9%.

