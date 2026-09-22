Video După facturile mai mai la curent, experţii anunţă că la gaze "e situaţia cea mai dramatică"
Canicula din august o decontăm abia acum. Din cauza aparatelor de aer condiționat, care au mers zi și noapte, facturile la curent au sărit în aer. Şi nu e tot, urmează scumpiri. În lunile următoare, tarifele ar putea creşte cu 10, chiar 20%.
Ultima lună de vară a adus facturi mai mari la electricitate cu sute de lei.
Localnic: 300 de lei. E un consum mai mare, de la aparatele de aer condiţionat.
Pentru multi toamna aduce scumpiri.
"Pe măsură ce expiră contractele existente, o să fie preţuri mai ridicate, finale", spune Corina Murafa, expert în Energie.
Hidroelectrica a anunţat deja creşterea tarifelor
"Se traduce în preţ final de 7-8% creştere, probabil la ceilalţi vom vedea creşteri mai mari. 10-15% mai mult. Dar nu exclud ca unii dintre ei să crească şi până la 20%", spune Corina Murafa, expert în Energie.
Iar asta înseamnă preţuri care se apropie de 2 lei pe kWh. Deja la marii furnizori găsim tarife de 1,7 lei pe kWh.
Explicaţiile? Importurile în cantităţi mari şi la preţuri ridicate. Pe bursa din România, energia s-a scumpit cu 25% într-o singură lună. Presiune pe preţuri pun şi gazele naturale.
"La gaze e situaţia cea mai dramatică de aici rezultă şi preţurile mari pt energie electrică. Preţul gazului este corelat cu preţul ţiţeiului. Preţul ţiţeiului a explodat din cauza conflictului din orientul mijlociu", spune Corina Murafa, expert în Energie.
Gazele au ajuns la cel mai ridicat nivel din 2022: 78 de euro pe MW. Vestea bună e că, până în primăvara anului viitor, tarifele sunt plafonate iar asta nu ii lasă pe furnizorii de gaze să crească preţurile. La electricitate, în schimb, putem reduce factura schimbând furniozorul.
Reporter: A fost greu să schimbaţi furnizorul?
Localnic: Nu. Au început întâi copiii, au văzut că e ok. Stânt şi la bloc. Apoi am schimbat şi noi şi a fost bine.
Localnic: Mă mut pentru 20-30 de bani la hidroelectrica şi pe urmă cresc şi ăia preţurile.
Vă puteţi schimba furnizorul de câte ori vreţi. E gratuit şi rapid, iar tarifele le puteti verifica pe site ul anre.
Reporter senior la Observator Antena 1, specializat în economie, cu peste 10 ani de experiență în presă. Urmărește și explică subiecte legate de prețuri, inflație, energie, carburanți, retail, rate, asigurări și deciziile BNR. ➜