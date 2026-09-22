Canicula din august o decontăm abia acum. Din cauza aparatelor de aer condiționat, care au mers zi și noapte, facturile la curent au sărit în aer. Şi nu e tot, urmează scumpiri. În lunile următoare, tarifele ar putea creşte cu 10, chiar 20%.

Ultima lună de vară a adus facturi mai mari la electricitate cu sute de lei.

Localnic: 300 de lei. E un consum mai mare, de la aparatele de aer condiţionat.

Pentru multi toamna aduce scumpiri.

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"Pe măsură ce expiră contractele existente, o să fie preţuri mai ridicate, finale", spune Corina Murafa, expert în Energie.

Hidroelectrica a anunţat deja creşterea tarifelor

"Se traduce în preţ final de 7-8% creştere, probabil la ceilalţi vom vedea creşteri mai mari. 10-15% mai mult. Dar nu exclud ca unii dintre ei să crească şi până la 20%", spune Corina Murafa, expert în Energie.

Iar asta înseamnă preţuri care se apropie de 2 lei pe kWh. Deja la marii furnizori găsim tarife de 1,7 lei pe kWh.

Explicaţiile? Importurile în cantităţi mari şi la preţuri ridicate. Pe bursa din România, energia s-a scumpit cu 25% într-o singură lună. Presiune pe preţuri pun şi gazele naturale.

"La gaze e situaţia cea mai dramatică de aici rezultă şi preţurile mari pt energie electrică. Preţul gazului este corelat cu preţul ţiţeiului. Preţul ţiţeiului a explodat din cauza conflictului din orientul mijlociu", spune Corina Murafa, expert în Energie.

Gazele au ajuns la cel mai ridicat nivel din 2022: 78 de euro pe MW. Vestea bună e că, până în primăvara anului viitor, tarifele sunt plafonate iar asta nu ii lasă pe furnizorii de gaze să crească preţurile. La electricitate, în schimb, putem reduce factura schimbând furniozorul.

Reporter: A fost greu să schimbaţi furnizorul?

Localnic: Nu. Au început întâi copiii, au văzut că e ok. Stânt şi la bloc. Apoi am schimbat şi noi şi a fost bine.

Localnic: Mă mut pentru 20-30 de bani la hidroelectrica şi pe urmă cresc şi ăia preţurile.

Vă puteţi schimba furnizorul de câte ori vreţi. E gratuit şi rapid, iar tarifele le puteti verifica pe site ul anre.