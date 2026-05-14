De ce au scăzut acţiunile Boeing, deşi Trump a anunţat că Beijingul va cumpăra 200 de avioane "mari"

Donald Trump a anunţat, joi, că Beijingul a acceptat să cumpere 200 de avioane "mari" de la constructorul Boeing. Acţiunile companiei au scăzut cu mai mult de 5%, întrucât piaţa se aştepta la o comandă mai mare, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Unul dintre lucrurile pe care le-a acceptat astăzi este să cumpere 200 de avioane (...). Boeing-uri, 200 mari", a declarat preşedintele american într-un interviu pentru canalul Fox News după întâlnirea cu omologul său chinez Xi Jinping, de la Beijing.

"Cred că este un angajament", a adăugat el, fără a preciza modelele despre care este vorba.

Media americane evocau de mai multe luni o comandă potenţial record a Beijingului pentru circa 500 de avioane monoculoar 737 MAX şi 100 de aeronave mari precum 787 Dreamliner şi 777.

CEO-ul Boeing, parte din delegaţia lui Trump în China

CEO-ul Boeing, Kelly Ortberg, face parte din delegaţia marilor oameni de afaceri care îl însoţeşte pe preşedinte în timpul călătoriei sale în China.

Contactată de AFP, compania Boieng nu a reacţionat încă.

"Cred că vom vedea comenzi mari pentru Boeing", a declarat mai devreme în cursul zilei Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, pe canalul CNBC.

În jurul orei 16:55 GMT, acţiunile Boeing au scăzut cu 3,98% la bursa din New York, după ce au scăzut cu peste 5% când extrasele din interviul lui Trump au fost făcute publice.

Boeing este cel mai mare exportator american, notează AFP.

