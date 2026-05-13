Cu cât au crescut, în medie, salariile din România. Angajații vor venituri semnificativ mai mari

În prima parte a anului, salariile au înregistrat o creștere medie de 3,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ajungând la aproximativ 5.400 de lei pe lună. Cu toate acestea, nivelul remunerațiilor rămâne cu aproape 30% sub așteptările candidaților, potrivit datelor unei platforme de recrutare online din România.

"O creştere de 3,8% a mediei salariale nete este de luat în seamă, mai ales în acest context în care nu mai vorbim foarte des despre majorări salariale, însă se menţine semnificativ sub nivelul inflaţiei, ceea ce înseamnă că, în realitate, angajaţii nu au resimţit plusul la salariu, ba chiar putem vorbi despre o scădere a puterii de cumpărare, îndeosebi în domeniile în care decalajele dintre realitate şi aşteptări sunt mai mari de 30% sau chiar 40%", susţine Bogdan Badea, CEO eJobs, într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Distribuţia salarială în funcţie de praguri arată că 37% din cele 50.000 de date introduse de angajaţi în comparatorul Salario reprezintă venituri cuprinse între 4.501 şi 7.000 de lei, 25% între 3.001 şi 4.500 de lei, 18,5% între 7.001 şi 10.000 de lei, 10,1% peste 10.000 de lei şi 9,3% între 2.574 şi 3.000 de lei.

Potrivit sursei citate, cele mai mari salarii sunt raportate pentru Bucureşti, cu o medie netă de 6.000 de lei, Cluj (5.500 de lei), Sibiu (5.200 de lei), Timiş (5.100 de lei) şi Ilfov, Iaşi, Braşov, Constanţa - fiecare cu o medie de 5.000 de lei net, pe lună. Cel mai puţin câştigă angajaţii din Gorj, Vâlcea, Suceava şi Hunedoara (4.000 de lei) şi cei din Bistriţa-Năsăud, Giurgiu şi Caraş-Severin (4.200 de lei).

Diferențe uriașe între salariile reale și așteptările angajaților

"O parte dintre aceste judeţe de la coada clasamentului au şi cele mai mari diferenţe între cât câştigă angajaţii şi care sunt aşteptările pe care le au de la actualul sau de la un viitor angajator. Cel mai mare ecart este în Mehedinţi, de 58%, de la 4.500 la 7.000 de lei. Urmează Vâlcea şi Suceava, cu 50% (de la 4.000 la 6.000 de lei) şi Tulcea, cu 44%, de la 4.500 la 6.500 de lei", a transmis Bogdan Badea.

Domeniul care plăteşte cel mai bine este IT-ul, cu o medie de 8.000 de lei lunar. 6.100 de lei este media salarială pentru naval şi aeronautic, iar pentru telecomunicaţii, inginerie şi casino & entertainment salariul mediu este de 6.000 de lei. În cealaltă extremă a clasamentului se află au pair / babysitting / curăţenie (3.500 de lei), call center / BPO (4.300 de lei), turism & HoReCa (4.500 de lei) şi industria alimentară (4.700 de lei).

Ghidul salarial 2026 a fost elaborat pe baza a peste 50.000 de date introduse de angajaţi în comparatorul salarial Salario.ro by eJobs, în intervalul 31 martie 2025 - 31 martie 2026. Salariile prezentate în acest ghid reprezintă medii salariale nete la nivel naţional. Pachetul salarial real poate varia în funcţie de oraş, mărimea companiei şi nivelul de senioritate.

