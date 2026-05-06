Ilie Bolojan a oferit un interviu exclusiv Alessandrei Stoicescu, într-o ediţie specială a Observator 19. Acesta a vorbit despre moţiunea de cenzură care a demis guvernul, dar şi despre ce urmează pentru România.

Întrebat dacă vede posibilă o nouă intrare la guvernare, dar în alte condiții, Ilie Bolojan a explicat că este răspunderea PSD să vină cu soluția pentru criza creată tot de ei.

"PNL a luat ieri o decizie și este răspunderea PSD să vină cu o propunere pentru criza pe care au creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar este o chestiune de bun-simț. În această situație, avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un Guvern funcțional. Indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân. Nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta, dar asta înseamnă să îți asumi răspunderea pentru anumite elemente", a declarat premierul interimar.

Întrebat dacă ar susține un guvern minoritar, premierul interimar a explicat că "pentru a fi eficient în guvernare, e bine să ai o majoritate".

"De exemplu, în Camera Deputaților, ai multe legi care sunt organice. Dacă nu ai o majoritate care să te susțină, sau nu ai un acord politic pentru asta, e posibil să intri cu o lege de un fel și să iasă total diferit. Deci situația cea mai bună este cu un guvern stabil. Și România a funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare, e posibil să fim în această situație în perioada următoare", a explicat Ilie Bolojan.

