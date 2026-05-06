Grindeanu exclude o colaborare cu AUR: "PSD nu va accepta nici măcar un guvern minoritar"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că exclude o colaborare cu AUR şi PSD nu va susţine un premier de la AUR. El a mai arătat că nici măcar varianta prin care PSD susţine un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o poată accepta, informează news.ro.

de Redactia Observator

la 06.05.2026 , 16:17
Grindeanu excude o colaborare cu AUR: "PSD nu va accepta nici măcar un guvern minoritar" - Grindeanu excude o colaborare cu AUR: "PSD nu va accepta nici măcar un guvern minoritar" - Hepta
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a exclus la Euronews o colaborare cu AUR. "Nu doar în acest moment, am exclus şi în momentele trecute şi lucrul ăsta a fost cât se poate de clar, din partea noastră", a spus el. Liderul PSD a comentat şi anunţul AUR că vrea să aibă premierul. Întrebat dacă există un scenariu în care PSD ar susţine un premier de la AUR, Grindeanu a răspuns: "Nu".

Preşedintele PSD a respins scenariul în care PSD ar putea intra într-un guvern minoritar

În plus, preşedintele PSD a respins scenariul în care PSD ar putea intra într-un guvern minoritar. "Am exclus această variantă, nu doar să fie parte a unui guvern minoritar, Partidul Social-Democrat, nici măcar varianta prin care PSD susţine un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o putem accepta", a explicat liderul social-democrat.

Articolul continuă după reclamă

Despre varianta alegerilor anticipate, Grindeanu a arătat că, pentru ca să se întâmple alegerile anticipate, potrivit Constituţiei, trebuie să avem nişte paşi îndepliniţi, să pice trei guverne, dar nu e de ajuns, pentru că, după ce ar fi îndeplinită această primă condiţie, ar trebui ca preşedintele să dizolve Parlamentul şi să convoace alegerile anticipate.

"Eu tocmai ce l-am văzut şi cu toţii ce l-am văzut aseară pe preşedinte că exclude acest scenariu de alegeri anticipate. Deci nu e doar un joc, să spunem, un joc parlamentar. Atât timp cât preşedintele exclude această variantă de alegeri anticipate, ele nu pot avea loc", a subliniat Sorin Grindeanu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sorin grindeanu psd guvern aur premier
Înapoi la Homepage
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni
Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Comentarii


Întrebarea zilei
Renunţaţi la întâlnirile romantice din cauza costurilor prea mari?
Observator » Ştiri politice » Grindeanu exclude o colaborare cu AUR: "PSD nu va accepta nici măcar un guvern minoritar"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.