Grindeanu exclude o colaborare cu AUR: "PSD nu va accepta nici măcar un guvern minoritar"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că exclude o colaborare cu AUR şi PSD nu va susţine un premier de la AUR. El a mai arătat că nici măcar varianta prin care PSD susţine un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o poată accepta, informează news.ro.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a exclus la Euronews o colaborare cu AUR. "Nu doar în acest moment, am exclus şi în momentele trecute şi lucrul ăsta a fost cât se poate de clar, din partea noastră", a spus el. Liderul PSD a comentat şi anunţul AUR că vrea să aibă premierul. Întrebat dacă există un scenariu în care PSD ar susţine un premier de la AUR, Grindeanu a răspuns: "Nu".

În plus, preşedintele PSD a respins scenariul în care PSD ar putea intra într-un guvern minoritar. "Am exclus această variantă, nu doar să fie parte a unui guvern minoritar, Partidul Social-Democrat, nici măcar varianta prin care PSD susţine un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o putem accepta", a explicat liderul social-democrat.

Despre varianta alegerilor anticipate, Grindeanu a arătat că, pentru ca să se întâmple alegerile anticipate, potrivit Constituţiei, trebuie să avem nişte paşi îndepliniţi, să pice trei guverne, dar nu e de ajuns, pentru că, după ce ar fi îndeplinită această primă condiţie, ar trebui ca preşedintele să dizolve Parlamentul şi să convoace alegerile anticipate.

"Eu tocmai ce l-am văzut şi cu toţii ce l-am văzut aseară pe preşedinte că exclude acest scenariu de alegeri anticipate. Deci nu e doar un joc, să spunem, un joc parlamentar. Atât timp cât preşedintele exclude această variantă de alegeri anticipate, ele nu pot avea loc", a subliniat Sorin Grindeanu.

