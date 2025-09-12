După 20 de ani de activitate ca profesoară, Amelia Butler, în vârstă de 57 de ani, din SUA, și-a dorit liniște și relaxare. Acum, ea îşi împarte timpul între satul rural Latronico din sudul Italiei, și Philadelphia, orașul său natal.

Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia

"Îmi place frumusețea naturii, să mă plimb prin sat și pe poteci. Totul este foarte liniștit", spune Butler, care lucrează acum ca consultant în educație și dezvoltare personală, scrie CNN.

Drumul spre schimbare

Stresul acumulat la serviciu a determinat-o pe fosta profesoară de engleză și matematică să își caute o nouă direcție. "Am început să iau în greutate, tensiunea mi-a crescut și mi-am dorit să mă pensionez", mărturisește Butler, care visa de câțiva ani să părăsească SUA.

A studiat mai multe destinații, inclusiv Costa Rica, Regatul Unit și Honduras, dar Italia a rămas mereu preferata ei. Când a aflat despre programul de vânzare a locuințelor la preț redus din Latronico, a decis să se intereseze mai serios. Autoritățile locale vând și închiriază astfel de proprietăți din 2021 pentru a revitaliza satul subpopulat.

Butler a fost atrasă de liniștea zonei și de prețurile accesibile. A găsit online o casă într-un district istoric al satului, cu vedere spre Valea Sinni și râul Sinni. "Când am văzut fotografia, mi-au dat lacrimile; era atât de frumos și m-a făcut să mă simt în pace", povestește ea.

Fără să viziteze personal proprietatea, Butler a achiziționat casa cu un dormitor și un spațiu de depozitare la subsol. Prețul inițial era de 14.000 €, dar a negociat și a cumpărat-o cu 12.500 €. Casa are un balcon, iar procesul de achiziție, asistat de platforma locală și notari, a durat trei-patru luni.

Primii pași în Latronico

În mai 2023, Butler și fiica sa au vizitat satul pentru prima dată. "Mi-a plăcut cum trebuie să urci pe alei pentru a ajunge acasă, liniștea… totul era exact ce îmi doream de la o casă europeană", spune ea.

Butler apreciază sentimentul de comunitate. Localnicii ies dimineața la cafea și petrec serile în piață. Cât despre mâncare, îi place prospețimea ingredientelor. După călătorii în țări precum Portugalia, Japonia și Costa Rica, Butler s-a adaptat rapid la viața din sudul Italiei. Singura provocare a fost programul scurt al magazinelor, care uneori se închid în timpul zilei.

