Italia sancționează Ryanair cu peste 255 mil. de euro. Compania aeriană, acuzată de abuz de poziţie dominantă

Compania aeriană low-cost Ryanair a fost amendată cu peste 255 de milioane de euro de către Autoritatea pentru concurență din Italia (AGCM) pentru abuz de poziție dominantă pe piață. Ryanair a anunțat că va contesta decizia, scrie DW.

Potrivit AGCM, Ryanair ar fi restricționat sau blocat accesul agențiilor de turism la zborurile sale, în special când acestea încercau să le combine cu alte servicii sau zboruri ale altor companii. Această "strategie abuzivă" ar fi fost practicată din 2023 până cel puțin în aprilie 2025, scrie DW.

Autoritatea italiană susține că Ryanair a folosit o strategie abuzivă pentru a îngreuna accesul agențiilor de turism la rezervările directe de pe site-ul său.

Cum ar fi restricționat Ryanair accesul agențiilor de turism la zboruri

Printre metode s-au numărat introducerea recunoașterii faciale pe site pentru utilizatorii care cumpărau bilete prin agenții, blocarea metodelor de plată folosite de agenții, ștergerea în masă a conturilor acestora.

Scopul ar fi fost de a forța agențiile să semneze parteneriate cu Ryanair, iar cele care nu acceptau erau vizate de campanii agresive de comunicare, fiind catalogate drept "agenții pirat".

AGCM consideră că aceste practici au dus la scăderea concurenței și creșterea costurilor pentru consumatori.

Compania aeriană low-cost va contesta decizia

Ryanair a reacționat numind amenda "bizară și nefondată" din punct de vedere legal și a anunțat că va face apel.

Directorul general al companiei, Michael O'Leary, a adăugat că Ryanair a cunoscut o creștere semnificativă în Italia și în alte piețe europene exact datorită acestor tarife reduse. El s-a declarat convins că decizia AGCM va fi anulată în apel.

