Cafeaua noastră cea de toate zilele va deveni un lux! Doar în ultimul an, în funcţie de sortiment, băutura preferată a românilor a înregistrat creşteri cu până la 50% şi se estimează vremuri şi mai amare. Seceta, problemele socio-economice, dar şi inflaţia au făcut ca preţul cafelei să explodeze. Specialiştii ne recomandă ce cafea să alegem în funcţie de gusturi şi de buget.

Acasă, la birou sau în oraş - suntem mari amatori de cafea! Scumpirile nu ne opresc să căutăm soluţii pentru a ne bucura de băutura noastră preferată!

"Creşterea este de peste 30% şi am luat măsuri, adică am luat cantităţi mai mari de cafea", spune un român. "Aia de acasă o beau dimineaţa, asta doar aşa peste zi din când în când. La filtru, am sesizat scumpiri la toate sortimentele", zice altcineva.

În magazine găsim zeci de sortimente de cafea, toate mult mai scumpe faţă de acum un an şi jumătate. Producţia mai mică este principalul motiv.

Vezi și

Cum alegem cafeaua

Cea mai ieftină rămâne cafeaua instant. O ceaşcă ne costă aproximativ 48 de bani. Dacă avem cafea boabe acasă ne costă în jur de 60 de bani să bem o cafea, iar dacă avem o cafetieră clasică ne costă în jur de 75 de bani. Capsulele rămân cea mai scumpă variantă din comerţ: în jur de 2 lei ne costă o cafea dacă alegem un espressor cu capsule, aproape de patru ori mai mult decât o cafea instant. Bineînţeles, cea mai calitativă, dar şi cea mai scumpă este cafeaua de specialitate. 17 lei.

"La cafeaua boabe a crescut cu aproape 50%, celelalte cafele care sunt măcinate sau solubile au creşteri între 25, 35, 40%. Foarte mulţi clienţi spun că acelaşi brand a scăzut calitatea cafelei", arată Cătălin Scarlat, proprietar supermarket.

"În primul rând, problemele de climă extremă: ploi abundente, secetă, chiar şi bolile plantelor de cafea, care pot duce la probleme de cultură. Ar mai fi problemele de instabilitate politică sau economică, cum sunt în Brazilia sau Vietnam. O cafea bună, înseamnă o cafea proaspăt prăjită", a explicat Octav, barista.

Cafeaua instant poate fi periculoasă pentru organism. "Este supusă şi multor tratamente chimice destul de agresive, asta înseamnă mult mai puţini antioxidanţi şi mult mai multă toxicitate. Conductele nu sunt igienizate la timp şi vine la pachet cu mucegai şi diferite tipuri de bacterii", spune Fabius Antal, specialist în well-being.

O cafea bună are pe ambalaj toate detaliile de producţie. "Cum a fost prăjită, cum a fost procesată, când a fost ambalată, data până la care poate fi consumată şi pentru ce metodă de preparare este recomandată", a explicat Vlad Ştefănescu, specialist în cafea.

Consumul moderat de cafea poate avea efecte benefice asupra sănătății, precum reducerea riscului de boli cardiometabolice.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca toți românii să plătească o contribuţie la sănătate de cel puţin 100 de lei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰