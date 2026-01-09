Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cum arată cel mai periculos aeroport din lume. Majoritatea piloților nu pot ateriza aici

Aeroportul Tenzing-Hillary din Lukla, Nepal, este considerat cel mai periculos aeroport din lume. Pista aeroportului extrem de scurtă, vremea imprevizibilă și locația la aproape 2.900 metri altitudine transformă fiecare aterizare într-o provocare extremă pentru piloţi, potrivit Express.

Aeroportul Tenzing-Hillary Cum arată cel mai periculos aeroport din lume. Majoritatea piloților nu pot ateriza aici - Shutterstock Galerie (6)

În timp ce pistele aeroporturilor mari au de obicei 2.100-3.000 metri lungime, pista de la Tenzing-Hillary măsoară doar 527 metri. Această distanță extrem de scurtă se termină brusc la marginea unei prăpăstii de peste 600 metri pe o parte și un zid de piatră pe cealaltă.

Aflat la aproape 2.900 metri deasupra nivelului mării și înconjurat de munți, aeroportul combină toți factorii care fac o pistă periculoasă. Vremea imprevizibilă din munții Nepalului agravează situația - ninsoarea bruscă sau ceața pot reduce vizibilitatea complet.

Nu este neobișnuit ca piloții să se întoarcă la Kathmandu în ultimul moment când vremea se înrăutățește. Aproximativ jumătate din zborurile care ar trebui să aterizeze la aeroport se întorc în timpul sezonului musonic. Având în vedere pista periculoasă de scurtă lungime, numai avioanele mici și elicopterele au voie să aterizeze la aeroport. Densitatea aerului scade dramatic la astfel de altitudini, ceea ce înseamnă că motorul avionului generează mai puțină putere și reduce portanța.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a zbura către Tenzing-Harrison, piloții trebuie să urmeze o pregătire foarte specializată, potrivit Mediafax. Aceasta include minim 100 de decolări și aterizări scurte, un an de experiență de zbor în Nepal și 10 zboruri fără cusur însoțiți de un instructor.

Cel mai periculos aeroport din lume

Rezistența redusă a aerului face mai dificilă încetinirea avionului. La altitudini mari, cu control limitat al aeronavei, pistele lungi și puține obstacole sunt ideale. Tenzing-Hillary oferă exact opusul. În ciuda precauțiilor extreme, aeroportul are o istorie sumbră de accidente. În 2019, trei persoane și-au pierdut viața când un avion a deviat de pe pistă și s-a ciocnit cu un elicopter.

În 2008, opt persoane au pierit când un avion a încercat să aterizeze. Aceste două incidente se numără printre multe altele care au lovit aeroportul cu reputație temută. Situat în Lukla, la baza traseului de drumeție spre Muntele Everest, aeroportul se află la doar 40 de minute de Kathmandu. Rutele alternative, cum ar fi cu autobuzul sau pe jos, durează considerabil mai mult.

Istoria aeroportului începe cu Sir Edmund Hillary, prima persoană care a escaladat Everestul împreună cu Tenzing Norgay. Dorind ca alții să evite lunga călătorie până la tabăra de bază, Hillary a cumpărat terenul cu 2.700 dolari. Primul zbor a aterizat acolo în 1971.

aeroport pericol aterizare
Înapoi la Homepage
“Ceva incredibil” Lovitura de proporţii pregătită de milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul
&#8220;Ceva incredibil&#8221; Lovitura de proporţii pregătită de milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Jobul plătit cu 120.000 de dolari pe care nimeni nu îl vrea în SUA. Doar la Ford sunt 5.000 de posturi disponibile
Jobul plătit cu 120.000 de dolari pe care nimeni nu îl vrea în SUA. Doar la Ford sunt 5.000 de posturi disponibile
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Ştiri economice » Cum arată cel mai periculos aeroport din lume. Majoritatea piloților nu pot ateriza aici