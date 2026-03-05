Negocierile pentru Buget au ascuţit toate cuţitele în Coaliţie. PSD ameninţă că rupe alianţa, chiar dacă Executivul a găsit bani pentru pensionarii cu venituri reduse. Liderii PSD cer însă o sumă de peste 3 miliarde lei prin care să acopere si alte categorii defavorizate. În plin război politic, Sorin Grindeanu face un sondaj pe facebook. Liderul PSD întreabă românii dacă Ilie Bolojan ar trebui demis de la Şefia Guvernului.

Premierul a anunţat că ajutoarele pentru pensionari, propuse de PSD, vor fi incluse în legea bugetului. Pentru alte categorii vulnerabile, banii vor fi asigurati din fonduri europene.

"Dacă anul trecut am avut bugete de sprijin pentru pensionarii cu pensii mici de 1,7 miliarde de lei, anul acesta am considerat că este de bun-simț să susținem o astfel de măsură", a afirmat Ilie Bolojan, premierul României.

Sorin Grindeanu a lansat un sondaj despre demiterea premierului

Chiar şi aşa, PSD ameninţă cu debarcarea premierului. Sorin Grindeanu a iniţiat un sondaj pe Facebook: şi-a întrebat urmăritorii dacă Ilie Bolojan ar trebui demis imediat după aprobarea Bugetului.

Social-democrații vor decide săptămâna viitoare dacă vor vota sau nu legea bugetului, care include ajutoare de 1,7 miliarde de lei pentru pensionarii cu venituri reduse. Primarii și liderii PSD din toată țara vor stabili apoi dacă îl mai susțin pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. Surse Observator spun că PSD ar putea cere o altă propunere de premier din partea PNL, dar și eliminarea USR din Coaliția de guvernare.

"Orice propui suplimentar, creștere într-o anumită zonă presupune, dacă ești om responsabil, să vezi de unde ai sursa de finanțare. Sau venituri suplimentare, dar nu prea avem acest spațiu, ori reducerea unor cheltuieli din altă parte", a declarat Ilie Bolojan.

"Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Domnul Bolojan a luat astfel miliarde de lei din buget și i-a lăsat la bogați. Iar acum ne cere să fim "responsabili" când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului", a scris, pe Facebook, liderul PSD Sorin Grindeanu.

"Asta nu cred că ajută nici PSD, nici Coaliția, pentru că oamenii așteaptă să facem lucruri normale pentru țara asta. Nu înțeleg de ce trebuie să avem scandaluri când și așa avem bugetul întârziat și trebuie să îl închidem", a afirmat Ilie Bolojan.

Guvernul a pregătit anul acesta 6 miliarde de lei pentru investiţiile derulate prin Programul Anghel Saligny. În plus, bugetele locale ar putea primi o cotă de 63% din impozitul pe venit colectat la bugetul central. Liderii Coaliţiei se vor întâlni săptămâna viitoare pentru a închide negocierile privind împărtirea banilor în Buget.

