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Curs BNR, 1 octombrie 2026. Leul românesc pierde aproape 3 bani în raport cu dolarul american

Leul românesc pierde teren masiv în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren masiv în raport cu dolarul american - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.10.2026, 13:06 | Modificat la 01.10.2026, 13:08

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 1 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la un nivel record, 4,6765 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5896 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1807 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2777 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu şase bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 625,5988 lei.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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