Curs BNR, 12 august 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 12 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5896 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 30 aprilie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2405 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5425 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1382 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 5,38 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 644,2112 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 5 iunie 2026 şi până în prezent.