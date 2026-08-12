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Curs BNR, 12 august 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.08.2026, 13:12 | Modificat la 12.08.2026, 13:14

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 12 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5896 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 30 aprilie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2405 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5425 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1382 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 5,38 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 644,2112 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 5 iunie 2026 şi până în prezent.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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