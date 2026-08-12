Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Tot ce trebuie să știi și cum o poți urmări în România

Europa se pregătește pentru unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului: eclipsa totală de Soare din 12 august 2026. Fenomenul are loc atunci când Luna trece între Pământ și Soare, blocând complet lumina solară pentru zonele aflate pe traiectoria umbrei sale. Pentru ca o eclipsă totală să se producă, cele trei corpuri cerești trebuie să fie aliniate aproape perfect. Eclipsa va fi vizibilă astăzi la 20:20 în România.

Acest fenomen astronomic rar, primul de acest fel în Europa din 2006, va începe în Rusia în jurul orei 17:00 GMT, apoi va traversa emisfera nordică şi va trece peste Groenlanda înainte de a traversa Oceanul Atlantic. Per total, însă, va fi mult mai lungă, în jur de două ore. Acest lucru este legat de faptul că fenomenul începe ca eclipsă parţială, înainte de eclipsa totală, şi continuă apoi cu o altă eclipsă parţială.

Eclipsa LIVE pe Observator

Pentru românii care nu se află pe traiectoria eclipsei, fenomenul va putea fi urmărit într-o transmisiune live pe observatornews.ro și pe pagina noastră de Facebook, azi, de la 20:15.

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În ce zone din România poate fi observată cel mai bine

În România, eclipsa va putea fi observată parțial, iar cei mai favorizați vor fi locuitorii din vestul, nord-vestul, sud-vestul și centrul țării. Fenomenul va putea fi urmărit cel mai bine din zone precum Carei, Salonta și Oradea. În schimb, în regiunile din nord-estul, sud-estul și sudul țării, eclipsa nu va fi vizibilă.

Fenomenul ar trebui să permită oamenilor de ştiinţă să studieze atmosfera Soarelui şi stratul său cel mai exterior, în speranţa de a obţine noi date cu privire la vântul solar şi câmpul magnetic al stelei noastre.

Ce ţări se pot bucura de fenomenul astrologic

Pe 12 august 2026, umbra eclipsei totale va traversa Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o mică parte din Portugalia. În cea mai mare parte a Europei, inclusiv în România, fenomenul va putea fi admirat sub forma unei eclipse parțiale. Va fi cea mai importantă eclipsă observată în această țară din 1999.

Pentru observarea eclipsei în condiții de siguranță sunt necesari ochelari speciali pentru eclipse. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecția necesară pentru privirea directă către Soare, indiferent cât de închise sunt lentilele.

Momentul maxim al eclipsei totale

La Reykjavík, faza totală va fi vizibilă la ora 17:48, ora locală (18:48 ora României), în timp ce unele zone din nordul Spaniei, inclusiv Coruña şi Bilbao, vor intra în faza totală cu puţin înainte de apusul soarelui, începând în jurul orei 20:28, ora locală (21:28 ora României), în nord-vestul Spaniei.

Unde vor fi vizibile urmăroatele eclipse, dar şi în ce perioadă

Eclipsa din 2026 este prima dintre cele trei eclipse solare succesive vizibile din Spania. Aceasta va fi urmată de o altă eclipsă solară totală pe 2 august 2027, cu traiectoria totalităţii traversând sudul Spaniei înainte de a continua prin Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt, Arabia Saudită şi Yemen, iar apoi de o eclipsă solară parţială pe 26 ianuarie 2028, care va fi, de asemenea, vizibilă din Spania. După evenimentul din Spania din 2028, nicio eclipsă solară inelară nu va traversa Europa timp de câţiva ani. Următoarele vor traversa în schimb Australia, urmate de Africa de Sud şi anumite părţi din Orientul Mijlociu în anii 2030, potrivit News.ro.

Cum o poți urmări fără ochelari de protecţie

Medicii de la Spitalul Clinic CF Timişoara atrag atenţia că privirea directă spre soare poate produce leziuni grave la nivelul retinei, aceştia avertizând că este suficient să privim zece secunde pentru ca ochiul să fie afectat. Specialiștii avertizează că nu trebuie să privești direct spre Soare fără ochelari speciali de protecție. Nici ochelarii de Soare obișnuiți sau ochelarii cu lentile foarte închise la culoare nu sunt o alternativă sigură. Aceștia nu oferă, de regulă, suficientă protecție împotriva radiațiilor ultraviolete atunci când privești direct spre Soare și îți pot afecta grav vederea, avertizează Royal Astronomical Society, potrivit BBC.

Proiector confecţionat din carton, hârtie și pix

Poți face foarte simplu un proiector folosind o bucată de carton. Fă o gaură mică în mijlocul cartonului, de exemplu cu vârful unui pix. Stai cu spatele la soare și ține cartonul într-o mână, iar în cealaltă o foaie albă de hârtie. Trebuie aşezate astfel încât lumina care trece prin gaură să proiecteze imaginea Soarelui pe foaie. În timpul eclipsei, vei putea vedea pe hârtie o imagine în miniatură a soarelui acoperit parțial de lună.

Strecurătoare de bucătărie

O strecurătoare poate funcționa pe același principiu ca proiectorul. Strecurătoarea trebuie ţinută spre Soare, dar cu spatele la acesta și trebuie privită doar umbrele proiectate pe o foaie albă sau pe o suprafață deschisă la culoare. Găurile strecurătorii vor proiecta simultan mai multe imagini mici ale Soarelui. În timpul eclipsei, fiecare dintre ele va arăta forma Soarelui parțial acoperit de Lună.

Vizor pentru eclipsă dintr-o cutie de carton

O cutie goală de cereale este ideală pentru această metodă și poate oferi o imagine mai clară, deoarece blochează o mare parte din lumina din jur. Este nevoie de o bucată de hârtie albă pe fundul cutiei. În partea de sus, decupează două mici ferestre. Acoperă una dintre ele cu folie de aluminiu și fă o gaură foarte mică în centrul foliei cu un ac. Stai cu spatele la Soare și privește prin cealaltă deschidere. Orientează cutia până când lumina Soarelui trece prin gaura din folie și imaginea lui apare pe hârtia din interior. Acolo vei putea urmări eclipsa în siguranță.

Zeci de milioane de oameni o vor urmări

Zeci de milioane de oameni o vor urmări în toată Europa de Vest, banda de vizibilitate a eclipsei blocând practic soarele în multe ţări. Se estimează că 460.000 de persoane au călătorit pentru a admira aliniamentul celest, hotelurile raportând rezervări făcute cu luni în avans chiar şi din ţări îndepărtate precum Japonia şi SUA. Se aşteaptă ca peste 300.000 dintre aceşti turişti să se îndrepte către oraşele şi satele din zona rurală a Spaniei, în căutarea celui mai bun loc pentru a urmări cele mai puţin de două minute în care Luna va arunca o umbră asupra Pământului.

Important: nu privi niciodată direct spre Soare fără ochelari speciali pentru eclipsă. Ochelarii de soare obișnuiți sau lentilele închise la culoare nu oferă protecție suficientă. De asemenea, nu îndrepta camera telefonului direct spre Soare fără un filtru solar adecvat, deoarece senzorul camerei se poate deteriora.