Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 13 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 13 februarie 2026.

de Redactia Observator

la 13.02.2026 , 11:02
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 13 februarie 2026 Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 13 februarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 66.617 dolari sau 55.931 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 68.324 dolari sau 57.563 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 69.920 dolari sau 59.241 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pret bitcoin astazi pret bitcoin bitcoin
Înapoi la Homepage
Reacția lui Mihai Stoica, după ce s-a scris că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul”
Reacția lui Mihai Stoica, după ce s-a scris că a rămas fără permis de conducere: &#8220;Nu mi-a fost reținut carnetul&#8221;
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 13 februarie 2026