Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 13 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 13 februarie 2026.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 66.617 dolari sau 55.931 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 68.324 dolari sau 57.563 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 69.920 dolari sau 59.241 euro.

