Curs BNR, 10 februarie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 10 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

10.02.2026
Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,2740 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 29 ianuarie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0910 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,84 lei româneşti, dar a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5783 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 4,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 694,7316 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în luna februarie, până acum.

