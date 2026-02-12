Curs BNR, 12 februarie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 12 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,2881 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0934 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5824 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8488 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,26 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 697,4647 lei.

