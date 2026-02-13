Care sunt preţurile la carburanţi pe 13 februarie. Au crescut cu 2 bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 13 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la benzină standard şi motorină premium cu doi bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,73 şi 7,88 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,43 şi 8,71 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină premium, motorină standard şi GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină premium continuă să coste între 8,31 şi 8,6 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 8,06 şi 8,16 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,96 lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰