Curs BNR, 18 august 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american
Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 18 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.
Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5298 lei româneşti.
De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2442 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1296 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5801 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 1,27 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 639,8490 lei.
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