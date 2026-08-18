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Curs BNR, 18 august 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.08.2026, 13:07 | Modificat la 18.08.2026, 13:09

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 18 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5298 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2442 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1296 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5801 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 1,27 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 639,8490 lei.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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