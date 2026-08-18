Apar detalii tulburătoare după tragedia din Olimp, unde doi frați au pierit în mare. Băieţii de 17 și 19 ani lucrau pe timpul vacanţei la un hotel de pe litoral, să strângă bani pentru noul an şcolar. În ziua fatidică au cerut liber ca să petreacă timp cu sora lor care venise în vizită. Au făcut împreună o fotografie cu 5 minute înainte să piară în valuri.

”L-am prins de mâna, iar valul fiind foarte mare şi curentul mi l-a smuls”, spune Grigore Adrian Şerban, salvamar.

Cei doi fraţi, unul de 17, altul, de 19 ani, au fost doborâţi repede de valurile violente. Marea agitată i-a tras spre larg, iar curenții nu i-au mai lăsat să ajungă la mal. Vlad şi Ionuţ veniseră din judeţul Vaslui să lucreze la mare ca să îşi ajute părinţii.

Deşi ştiau că e a cincea zi în care salvamarii au arborat steagul roşu, cei doi fraţi au cerut liber de la serviciu special pentru a merge să facă baie în mare. Sora lor şi cumnatul veniseră pentru o zi pe litoral şi nu au vrut să rateze ocazia de a merge împreună pe plajă.

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Cu cinci minute înainte să se înece, cei trei fraţi au făcut o fotografie şi i-au trimis-o mamei lor - i-au spus că se distrează bine şi să nu îşi facă grji pentru ei.

”Au plecat să facă şi ei un ban, să întreţină că le trebuie pentru şcoală, pentru îmbrăcat. Au fost cei mai harnici copii din sat de aici”.

”Erau valurile foarte mari, salvamarul tot fluiera să nu intre în mare. Nu au luat în considerare sfaturile salvamarului”, spun oamenii.

A urmat o operaţiune de salvare dramatică

Ionuţ, fratele mai mare, a fost dus de curenţi la 20 de metri de mal. Abia după o oră şi jumătate l-au găsit scafandrii. Pe fratele cel mic a reuşit să pună mâna un salvamar, dar ce a urmat l-a marcat pe viaţă pe salvator.

”Curentul mi l-a smuls. Mi l-a aruncat peste cap şi probabil hula de fund mi l-a tras”, spune Grigore Adrian Şerban, salvamar.

Hula care a fost fatală pentru adolescentul de 17 ani este o mişcare puternică a mării provocată de rafale violente. Ajunse la mal, valurile se măresc și creează curenți care pot fi periculoși chiar şi pentru înotători experimentaţi.

”Au fost cei mai puternici curenţi de până acum. Acolo nu ai nicio şansă, acolo e pericol mare te face ca in masina de spălat. Pur şi simplu nu ai sorţi de izbândă”, spune Vasile Borteș, sef salvamari Olimp.

Salvamarii avertizează turiştii să nu subestimeze pericolul Mării Negre, total diferită faţă de Mediterana pe care au cunoscut-o mulţi români. În Grecia găseşti multe plaje fără valuri şi curenţi, dar, pe litoralul nostru, marea poate deveni brusc foarte agitată.

”Faţă de alte mări, Marea Neagră are o particularitate. Este vorba de o plajă submersă, ea chiar dacă oferă o oarecare încredere şi siguranţă, totuşi, malul nu este constant, nu este continuu, apar zone de adâncire şi apar curenţi de întoarcere foarte periculoşi”, spune Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe.

Românii sunt la fel de imprudenţi şi în vacanţele din străinătate. Patru persoane au plecat la plimbare cu o barcă gonflabilă în golful Saronic după ce au băut pe o plajă din apropiere de Atena. Din cauza curenţilor puternici nu au mai putut controla ambarcaţiunea şi pluteau în derivă. Paza de Coastă i-a salvat la timp.

După ce i-a dus la ţărm în siguranţă, Autoritatea Portuară i-a amendat pe cei patru români imprudenţi