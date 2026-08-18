Țara care le dă bani cetățenilor datorită profiturilor uriașe generate de industria AI. Ce sume vor primi

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a anunțat un plan conform căruia fiecare persoană va primi anul viitor un ajutor universal în valoare de 10.000 de dolari noi taiwanezi (aproximativ 314 dolari) în numerar, o măsură posibilă grație creșterii economice puternice impulsionată de ascensiunea inteligenței artificiale.

Președintele a lansat propunerea luni, la finalul unei ședințe privind bugetul pentru 2027, ale cărui detalii vor fi dezvăluite joia viitoare și care va necesita aprobarea Parlamentului, pentru a fi adoptat.

Lai a precizat că proiectul va include o creștere a cheltuielilor cu 235,7 miliarde de dolari taiwanezi (7,407 miliarde de dolari americani) pentru o 'distribuție universală în numerar' în valoare de 10.000 de dolari taiwanezi pentru fiecare persoană, astfel încât 'dividendul AI să fie împărțit de întreaga populație'.

'Modul în care fiecare persoană și familie utilizează acești 10.000 de dolari taiwanezi depinde de fiecare: pot fi folosiți pentru a plăti educația copiilor, a îngriji persoanele în vârstă, a ușura poverile familiale sau pentru a crește consumul și a sprijini afacerile locale', a declarat Lai Ching-te.

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Liderul taiwanez a subliniat că, odată ce această plată va fi încorporată, bugetul pe 2027 va menține un echilibru între venituri și cheltuieli, fără a crește datoria netă. De asemenea, el a subliniat că economia locală este așteptată să crească cu 11,05% în 2026, conform previziunilor oficiale, ceea ce ar reprezenta cea mai bună performanță a economiei taiwaneze din ultimii 39 de ani.

Taiwanul, țara unde își are sediul cel mai mare producător mondial de semiconductori avansați (TSMC) și cel mai mare producător de produse electronice și servere AI (Foxconn), este unul dintre țările care au beneficiat cel mai mult de boom-ul inteligenței artificiale.

În prima jumătate a acestui an, exporturile Taiwanului de componente și dispozitive tehnologice au crescut cu peste 47% față de perioada similară a anului precedent.

Insula a distribuit deja ajutoare similare - 10.000 de dolari noi taiwanezi în numerar - anul trecut, ca parte a unui buget special care viza, în parte, atenuarea impactului tarifelor vamale americane și a inflației. Atunci, cetățenii taiwanezi, rezidenții permanenți străini și soții/soțiile străini ai cetățenilor taiwanezi cu permise de ședere au fost eligibili pentru a beneficia de ajutoare.