Orașul și stația din România unde se găsesc cei mai ieftini carburanți

Prețurile carburanților continuă să fie un subiect important pentru șoferii din România, mai ales în contextul creșterii costurilor cu transportul. Datele publicate de PECO ONLINE arată diferențele de preț dintre marile orașe ale țării, dar și locurile în care se găsesc cei mai ieftini carburanți.

Potrivit datelor Peco Online din 18 august 2026, cele mai mici prețuri variază în funcție de tipul de carburant și de oraș.

La benzină, cel mai mic preț dintre marile orașe analizate este afișat la Timișoara, unde litrul de benzină de cifră octanică 95 este de 9.48 lei per litru. La Cluj Napoca, prețul minim afișat este de 9.49 lei per litru, în timp ce la București, Iași și Constanța valoarea este de 9.51 lei per litru.

La motorină, clasamentul este diferit. Cluj Napoca are cel mai mic preț minim - 10.09 lei per litru. Este urmat de Timișoara, cu 10.10 lei per litru. La București și Iași, prețul minim este de 10.14 lei per litru.

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Astfel, Timișoara este orașul "mare" cu cel mai ieftin litru de benzină, în timp ce Cluj Napoca are cea mai ieftină motorină.

Cluj Napoca

benzină - 9.49 lei per litru

motorină - 10.09 lei per litru

GPL - 4.59 lei per litru

Timișoara

benzină - 9.48 lei per litru

motorină - 10.10 lei per litru

GPL - 4.64 lei per litru

București

benzină - 9.51 lei per litru

motorină - 10.14 lei per litru

GPL - 4.57 lei per litru

Iași

benzină - 9.51 lei per litru

motorină - 10.14 lei per litru

GPL - 4.64 lei per litru

Constanța

benzină - 9.51 lei per litru

motorină - 10.14 lei per litru

GPL - 4.62 lei per litru

Cele mai mici prețuri din România

Dacă luăm în calcul și orașele mici și comunele, găsim și un preț mai mic.

Peco Online indică un preț minim de 9.47 lei per litrul de benzină la o stație RST din orașul Târgoviște.

În cazul motorinei, cel mai mic preț afișat este de 10.02 lei per litru la o stație Rompetrol din Clinceni, județul Ilfov.

Prețurile se schimbă de la o zi la alta

Șoferii trebuie să țină cont că prețurile carburanților sunt actualizate periodic - uneori și de două ori pe zi - și pot exista diferențe între valoarea afișată online și cea din momentul în care ajung ei la pompă.