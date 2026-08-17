Criză în sistemul feroviar. Trenurile, oprite dacă finanțarea nu este deblocată, avertizează sindicaliştii

Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane afirmă că, de aproape două luni, finanţarea din partea statului către sistemul feroviar este blocată, iar operatorii de transport feroviar de călători nu mai au resursele necesare pentru acoperirea obligaţiilor serviciului public. "Plata salariilor este o prioritate, iar finanţarea cheltuielilor de exploatare este o urgenţă. Fără bani pentru energie, combustibil, întreţinere, reparaţii şi funcţionarea infrastructurii, calea ferată nu poate funcţiona. Problema nu mai poate fi pusă exclusiv pe seama managementului unei societăţi", susţin sindicaliştii, avertizând că, "dacă acest blocaj financiar nu este rezolvat urgent, oprirea trenurilor va deveni o realitate".

Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane atrage atenţia, într-un comunicat de presă transmis luni, asupra situaţiei financiare critice în care a ajuns sectorul feroviar, potrivit News.ro.

"De aproape două luni, finanţarea necesară din partea statului este blocată, fie prin amânarea aprobării unor bugete de venituri şi cheltuieli, fie prin întârzierea aprobării unor documente programatice şi de planificare, iar efectele se propagă deja în întregul sistem feroviar. Nu mai vorbim despre probleme izolate ale CFR S.A., CFR Călători sau ale operatorilor privaţi, ci despre un cerc vicios al subfinanţării. Operatorii de transport feroviar de călători nu mai dispun de resursele necesare pentru acoperirea obligaţiilor serviciului public: TUI, energie, combustibil, mentenanţă, reparaţii şi piese de schimb. La rândul său, CFR S.A. nu îşi încasează integral veniturile din utilizarea infrastructurii şi se confruntă cu propriile dificultăţi de finanţare", scrie în comunicat.

Potrivit sursei citate, CFR S.A. a notificat operatorii asupra posibilităţii suspendării unor trenuri pentru neachitarea TUI, în condiţiile în care aceştia reclamă lipsa resurselor necesare desfăşurării serviciului public.

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”Practic, s-a creat un lanţ periculos: finanţarea statului este blocată → operatorii nu îşi pot achita obligaţiile → CFR S.A. nu îşi încasează veniturile → sunt afectate salariile şi exploatarea infrastructurii → trenurile riscă să fie oprite”, transmit sindicaliştii.

Ei adaugă că trebuie deblocate urgent mecanismele de finanţare ale CFR S.A, inclusiv cele legate de Contractul de activitate şi performanţă şi Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare.

”Plata salariilor este o prioritate, iar finanţarea cheltuielilor de exploatare este o urgenţă. Fără bani pentru energie, combustibil, întreţinere, reparaţii şi funcţionarea infrastructurii, calea ferată nu poate funcţiona. Problema nu mai poate fi pusă exclusiv pe seama managementului unei societăţi. Atunci când atât operatorul de stat, cât şi operatorii privaţi şi administratorul infrastructurii se confruntă cu lipsa lichidităţilor, avem o problemă de finanţare a întregului sistem feroviar. În aceste condiţii, asigurarea obligaţiei de serviciu public asumată de operatori devine incertă cu consecinţa directă a opririi traficului. Avertizăm că, dacă acest blocaj financiar nu este rezolvat urgent, oprirea trenurilor va deveni o realitate”, afirmă reprezentanţii federaţiei.