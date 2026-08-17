Preţul aurului, 17 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,18 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 17 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,18 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 638,5782 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,5195 lei româneşti, a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1284 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2419 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5830 lei româneşti.