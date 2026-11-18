Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 18 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,7872 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3459 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,8725 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4192 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 13,43 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 590,3388 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 17 iulie 2026 şi până în prezent.