Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 20 august 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 20 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 13:12
Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, care a ajuns să fie cotată la 5,8679 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut tot un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,3462 lei româneşti, a pierdut un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3836 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0611 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 19 bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 464,7759 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal”
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 20 august 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină