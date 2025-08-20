Curs BNR, 20 august 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 20 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, care a ajuns să fie cotată la 5,8679 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut tot un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,3462 lei româneşti, a pierdut un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3836 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0611 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 19 bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 464,7759 lei.

