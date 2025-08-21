Antena Meniu Search
Curs BNR, 21 august 2025. Leul românesc câştigă 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 21 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 21.08.2025 , 13:17
Concret, leul românesc a câştigat circa doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8482 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 7 august 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0578 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3387 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3890 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 1,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 466,1103 lei.

