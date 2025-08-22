Antena Meniu Search
Curs BNR, 22 august 2025. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 22 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

la 22.08.2025 , 13:26
Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, iar asta înseamnă că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3573 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele 10 zile.

Pe de altă parte, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0545 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3834 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8454 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 40 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 466,5432 lei.

