Artiştii din toată ţara au protestat azi faţă de noul proiect al Ministerului Culturii care-i obligă să-şi inventarieze munca "invizibilă". Actori consacraţi ai teatrului şi filmului, printre care şi actriţa Maia Morgenstern cer schimbarea legii teatrului. Susţin că munca artistică nu poate fi cuantificată rigid pe ore și formulare, că noile reguli aduc birocrație excesivă și denotă lipsa de înțelegere a specificului profesiei.

Sute de artişti şi oameni de teatru au protestat azi în toată ţara. Spun că noul proiect al Ministerului Culturii îi face din artişti... birocraţi.

"Ce să-i spun? Să-i spun că mă trezesc la 2 noaptea şi stau 10-15 minute şi mi cand o frază muzicală că nu sunt convins că iese bine?", spune Sorin Lupu, cântăreţ de operă.

"Hai să-l punem pe balerin 8 ore sa se antreneze şi seara la spectacol să fie incapabil să urce pe scenă. Eu le-aş numi nişte aberaţii comunistoide", spune Ioan Isaiu, actor.

"Mă miră că Ministrul Culturii, care este actor, chiar nu intelege lucrul ăsta", spune Dan Chiorean, actor.

Noul proiect propune ca personalul artistic să lucreze 8 ore pe zi, să semneze pontajul şi să raporteze clar activități care până acum nu erau cuantificate, precum lucrul individual al fiecărui artist.

"Un actor nu e un om care lucreză în fabrică. Nu poţi contoriza efectiv: acest om a stat acasă şi s-a gândit cum să-şi conceapă personajul, fizic cum să-l aranjeze ca şi gesturi, o oră în care să vadă ce tipologie psihologică e acel personaj, o oră în care să înveţe textul, e aberant", spune Victoria Balint, director interimar Teatrul Regina Maria Oradea.

Într-o anexă de 91 de pagini, atribuţiile fiecărui artist sunt distribuite pe procente. Spre exemplu, un actor ar urma să petreacă jumătate din timp pe scenă, 30% din timp la studiul textului, 10% din timp la activităţi de suport artistic şi alte 10 procente ar fi lăsate... neprevăzutului.

Artişti din toată ţara au transmis pe paginile sociale mesaje de revoltă şi au criticat dur iniţiativa legislativă.

"Cine poate să cuantifice pulsul crescut, tensiunea mărită, energia consumată, nivelul adrenalinei care îl ține treaz pe actor și 4 ore după terminarea spectacolului?", a scris Manuela.

Uniunea teatrală din România a transmis o scrisoare deschisă în acest sens.

"Resimțim șocați un parfum de nostalgie a anilor '80, când politruci care nu aveau habar de fundamentele muncii artistice încercau să o reglementeze aberant", transmite într-o scrisoare deschisă a Senatului UNITER.

În final, UNITER cere elaborarea unei legi a teatrelor care să fie adaptată realităților actuale și valorilor europene.

