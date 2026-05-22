Anunțul lui Trump că trimite 5.000 de militari în Polonia i-a derutat pe europeni. Ce ascunde decizia

Confuzie în rândul aliaților NATO privind reducerea trupelor americane din Europa, după ce Donald Trump a anunțat că SUA vor trimite 5.000 de soldați americani în Polonia. Aliații speră să obțină azi clarificări la reuniunea din Suedia.

Potrivit unei analize France Presse, țările europene din cadrul NATO, derutate de ultimele anunțuri făcute de Casa Albă cu privire la prezența americană în Europa, speră să obțină azi, în Suedia, clarificări din partea SUA.

Situaţia actuală este destul de "confuză", a apreciat şefa diplomaţiei suedeze Maria Malmer Stenergard, gazda reuniunii miniştrilor de externe din NATO la Helsingborg, în sudul Suediei. "Nu este întotdeauna uşor să te orientezi!", remarcă ea.

Donald Trump şi-a surprins din nou aliaţii europeni, anunţând joi trimiterea a circa 5.000 de soldaţi suplimentari în Polonia, după ce anunţase la începutul lunii mai retragerea a 5.000 de militari americani din Germania.

Articolul continuă după reclamă

Două surse ale publicaţiei The Wall Street Journal au declarat că Donald Trump l-a întrebat pe Pete Hegseth, într-o conversație telefonică recentă, de ce a fost anulată desfășurarea trupelor în Polonia. Trump i-a spus lui Hegseth că Statele Unite nu ar trebui să trateze Polonia cu dispreț, având în vedere că președinte Karol Nawrocki este un aliat american cu legături strânse cu Casa Albă.

Nu este vorba de nicio măsură "punitivă", a asigurat cu privire la acest aspect secretarul de stat american Marco Rubio, cu puţin timp înainte de începerea reuniunii din Suedia, ţară membră a NATO din 2024.

"Evident, salut acest anunţ", a reacţionat secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte. "Totul e bine când se termină cu bine", a comentat la rândul său ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski.

Washingtonul anunţase iniţial anularea desfăşurării a 4.000 de militari în Polonia, apoi a evocat o amânare iar într-un final a confirmat trimiterea lor, în condiţii care trebuie încă clarificate.

Ţările europene din NATO deşi recunosc acum caracterul inevitabil al unei dezangajări americane în Europa speră totuşi ca aceasta să se întâmple fără prea multe surprize.

"Ceea ce este important e ca aceasta să se facă într-un mod structurat, pentru ca Europa să se poată consolida, în timp ce SUA îşi reduc prezenţa", a subliniat ministrul de externe norvegian Espen Barth Eide.

Europenii caută de asemenea să întoarcă pagina după avalanşa de critici severe pe care le-au primit din partea lui Donald Trump la începutul războiului în Orientul Mijlociu.

Una dintre mizele reuniunii de la Helsingborg este "de a şti dacă depăşim sau nu acest moment de punere la colţ", a rezumat un diplomat european de la Bruxelles.

Liderul de la Casa Albă este iritat de când europenii au refuzat să i se alăture în războiul pe care l-a lansat împreună cu Israelul împotriva Iranului.

"Poziţiile preşedintelui se traduc de fapt prin dezamăgirea faţă de unii dintre partenerii noştri din NATO şi reacţia lor la operaţiunile noastre în Orientul Mijlociu", a subliniat Marco Rubio, adăugând că ar fi necesar "să se răspundă" la aceasta.

Europenii nu a rămas totuşi inactivi. Nave de război au fost prepoziţionate în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran, în cadrul unei coaliţii internaţionale constituite de Londra şi Paris.

NATO ar putea juca şi ea un rol, deşi încă nu a fost luată nicio decizie, iar Donald Trump continuă să le ceară aliaţilor săi europeni să acţioneze pentru a redeschide această rută maritimă strategică, prin care se transportă o cincime din petrolul mondial. De asemenea, el le cere europenilor să-şi asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate.

Într-un moment în care Statele Unite ale Americii îşi reevaluează nivelul prezenţei în Europa, "aceasta este tocmai oportunitatea pentru Franţa şi pentru europeni de a-şi dezvolta viziunea acolo, de a-şi dezvolta capacitatea, pe scurt, de a europeniza NATO", a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot.

Pentru a-i calma pe americani privind angajamentul lor de a-şi creşte forţa în apărarea continentului, europenii ar urma să anunţe o serie de contracte în domeniul achiziţionării de armament, între care mai multe cu SUA, potrivit unor diplomaţi de la Bruxelles. Mark Rutte speră că aceste acorduri îl vor satisface pe Donald Trump, aşteptat cu nervozitate de europeni la Ankara în iulie pentru summitul NATO.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰