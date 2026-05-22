Detalii noi şi absolut revoltătoare arată că elevul de 15 ani care a murit în curtea şcolii din Bacău în timp ce aştepta ambulanţa ar fi putut fi salvat. Echipajul cu medic era disponibil încă de la primul apel la 112. Se afla în staţie, gata de plecare, însă medicul coordonator ar fi decis să trimită doar asistenta, pe motiv că nu ar fi ştiut cât de gravă este situaţia. Sunt anchete peste anchete acum, de la Poliţie, până la Ministerul Sănătăţii. Între timp, primele date din necropsie arată că Robert avea inima mărită, însă deocamdată, nu există o legătură între acest lucru şi moartea lui.

"Ambulanta a ajuns foarte târziu foarte târziu copilul mai avea puls. Putea să fie recuperat... Băiatul meu, Robert, putea să fie recuperat", spune mama lui Robert. În schimb, coordonatorul Serviciului de ambulanţă a decis să nu trimită, din prima, o salvare cu medic, pe motiv că nu ar fi înţeles cât de gravă era starea elevului. "Din informaţiile pe care le am, echipajul cu medic era liber în staţia respectivă. A fost alocat câteva min mai târziu la un alt cod roșu şi echipajul acesta cu asistent. În dispecerat, conform procedurii cei care hotarasc sunt medicul coordonator și dispecerul. Trebuia sa trimită echipaj cu medic. Dacă au venit 4-5 apeluri și au foat preluate de 4-5 persoane, contează ce a informat fiecare. Lucrurile acestea se vor verifica", a declarat Aura Creţu, manager Serviciu de Ambulanţă Bacău.

Ministerul Sănătăţii şi DSU au deschis anchete

Ministerul Sănătății a trimis inspectorii sanitari la Serviciul de Ambulanță Bacău. Departamentul pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat, verifică şi el cum s-a desfăşurat intervenţia. "Vom verifica daca s-au respectat toate regulile. Şi disponibilitatea masinii cu medic si unde era si de ce a plecat mai tarziu. Codul rosu nu prevede obligatoriu la prima masina care soseste medic pe ambulanta", a declarat Raed Arafat, şeful DSU. "Ne dorim foarte mult macar acum in al 12-lea ceas sa se faca ceva sa se echipeze Ambulanţa Bacău, SMURD-ul sa faca şi prin comune un punct de ambulanţă ca sa nu dureze atata pana ajunge ambulanta", a declarat Sorin Roșu, primar. Robert, elev în clasa a opta, s-a prăbușit din senin în pauza de prânz, chiar în curtea școlii gimnaziale din comuna Parincea. Timp de 2 ore, profesorii au încercat până în ultimul moment să-l resuciteze. Au fost patru apeluri la 112. Şi de fiecare dată, martorii spun că au implorat să vină un medic.

"V-am spus am implorat, am rugat, am amenințat, se cunostea din vocile noastre ca eram disperati. Nepasatori, linistiti, nu avem, nu putem, e pe drum, nu-i pe drum, e cu bolnav la spital, vine imediat. Colega mea, v-am spus, tipa disperată sa trimită un medic ca chiar îl plătim noi numai să vină", a declarat Iuliana Roşu, fosta învăţătoare a copilului decedat. "Sunt efectuate cursuri de prim ajutor, profesorii au certificate. Au facut o treaba extraordinara. Ele au intervenit chiar foarte bine si cu mult curaj intr-o situaţie de criza", a declarat Marian Ghiţă, directorul școlii din Vladnic.

Cauza morţii nu a fost încă stabilită. Deocamdată, surse din anchetă spun că legiștii au descoperit că elevul avea inima mărită, cel mai probabil o malformație congenitală de care părinţii nu ştiau. Problema depășește însă granițele unui județ. În multe zone din țară, ambulanțele pleacă la intervenții fără medic, pentru că pur și simplu nu există suficienți specialiști care să acopere gărzile.

