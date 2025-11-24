Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 24 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 24 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

de Redactia Observator

la 24.11.2025 , 13:15
Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4665 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele două săptămâni.

De asemenea, leul românesc a câştigat un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,4086 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0871 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7716 lei româneşti. 

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 2,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 576,3538 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este “extraordinar de inteligent”
Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este &#8220;extraordinar de inteligent&#8221;
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi să apelaţi la agenţi imobiliari sau să căutaţi pe cont propriu?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 24 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu francul elveţian