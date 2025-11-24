Curs BNR, 24 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 24 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4665 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele două săptămâni.

De asemenea, leul românesc a câştigat un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,4086 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0871 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7716 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 2,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 576,3538 lei.

