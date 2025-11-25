Curs BNR, 25 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 25 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4466 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 3 octombrie 2025 şi până în prezent.

Pe de altă parte, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, aceasta ajungând să fie cotată la 5,7902 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 3 noiembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0890 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,4112 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 10 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 586,2085 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele 11 zile.

