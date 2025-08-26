Curs BNR, 26 august 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 26 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3437 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8533 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0552 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3905 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape trei lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 470,7734 lei.

