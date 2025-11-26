Antena Meniu Search
Curs BNR, 26 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 26 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3975 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7900 lei româneşti, dar a pierdut teren atât în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0903 lei româneşti, cât şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4532 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu circa 1,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 587,8991 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele aproape două săptămâni.

